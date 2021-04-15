Лукашенко: судьбы белорусов и евреев тесно переплетены

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил президента Израиля Реувена Ривлина с государственным праздником – Днем Независимости.

"Исторические судьбы белорусов и евреев тесно переплетены благодаря многолетним традициям самопожертвования и поддержки. Наша дружба закалена памятью о взаимопомощи во время самых сложных испытаний, которые выпали на долю человечества", - говорится в поздравительной телеграмме.

По мнению белорусского лидера, современные Беларусь и Израиль являются убежденными сторонниками принципов равенства и взаимоуважения.

Александр Лукашенко считает, что данные ценности лежат в основе отношений между странами, которые носят открытый характер.

"Уверен, что в ближайшем будущем мы сумеем вернуться к привычному образу жизни и существенно оживить сотрудничество во всех сферах нашего общего интереса", - подчеркнул глава государства.

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