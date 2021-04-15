|
Лукашенко: судьбы белорусов и евреев тесно переплетены
15.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил президента Израиля Реувена Ривлина с государственным праздником – Днем Независимости.
"Исторические судьбы белорусов и евреев тесно переплетены благодаря многолетним традициям самопожертвования и поддержки. Наша дружба закалена памятью о взаимопомощи во время самых сложных испытаний, которые выпали на долю человечества", - говорится в поздравительной телеграмме.
По мнению белорусского лидера, современные Беларусь и Израиль являются убежденными сторонниками принципов равенства и взаимоуважения.
Александр Лукашенко считает, что данные ценности лежат в основе отношений между странами, которые носят открытый характер.
"Уверен, что в ближайшем будущем мы сумеем вернуться к привычному образу жизни и существенно оживить сотрудничество во всех сферах нашего общего интереса", - подчеркнул глава государства.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства уверен, что современные Беларусь и Израиль придерживаются принципов равенства и взаимоуважения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)