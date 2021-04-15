Лукашенко расскажет «много интересного» про Алиева и Карабах, когда не будет президентом

Вчера состоялась официальная часть встречи Александра Лукашенко и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Лукашенко заявил, что готов рассказать «много интересного» про Алиева и урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, когда перестанет быть президентом. Данный сюжет вышел в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Я, конечно, когда не стану президентом, много чего расскажу хорошего о том, что Ильхам Гейдарович предлагал армянскому народу и руководителям Армении для того, чтобы урегулировать этот конфликт», - заявил Александр Лукашенко.

А затем сразу же процитировал «одно из предложений» азербайджанского лидера:

«Слушай, ты передай армянам, ты с ними в хороших отношениях, я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению (когда за сто долларов была нефть)… Я не называю сумму даже, которую вот я сразу готов заплатить. Передай им, чтобы мирно урегулировали этот вопрос», - говорил Алиев Лукашенко.

По словам Александра Лукашенко, на тот момент власти Армении отказались от предложения Азербайджана.

Лукашенко поздравил народы Азербайджана и Армении с «окончанием этого печального периода в их истории» и отметил «величайшую роль» Алиева в решении конфликта.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского президента, Алиев отметил, что почти 30 лет он старался разрешить ситуацию мирным путем, а то что был выбран военно-политический путь – вина армянской стороны.

Отметим, в конце 2020 года в соцсетях появилась запись разговора Александра Лукашенко с Сержем Саргсяном (на тот момент президентом Армении) в 2016 году, подлинность которой подтвердили в Армении. Из разговора понятно, что Лукашенко предлагал Саргсяну отдать Азербайджану несколько районов Нагорного Карабаха в обмен на 5 млрд долларов.