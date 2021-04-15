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Лукашенко расскажет «много интересного» про Алиева и Карабах, когда не будет президентом
15.04.2021 09:35 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Вчера состоялась официальная часть встречи Александра Лукашенко и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Лукашенко заявил, что готов рассказать «много интересного» про Алиева и урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, когда перестанет быть президентом. Данный сюжет
«Я, конечно, когда не стану президентом, много чего расскажу хорошего о том, что Ильхам Гейдарович предлагал армянскому народу и руководителям Армении для того, чтобы урегулировать этот конфликт», - заявил Александр Лукашенко.
А затем сразу же процитировал «одно из предложений» азербайджанского лидера:
«Слушай, ты передай армянам, ты с ними в хороших отношениях, я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению (когда за сто долларов была нефть)… Я не называю сумму даже, которую вот я сразу готов заплатить. Передай им, чтобы мирно урегулировали этот вопрос», - говорил Алиев Лукашенко.
По словам Александра Лукашенко, на тот момент власти Армении отказались от предложения Азербайджана.
Лукашенко поздравил народы Азербайджана и Армении с «окончанием этого печального периода в их истории» и отметил «величайшую роль» Алиева в решении конфликта.
Как
Отметим, в конце 2020 года в соцсетях
Напомним, в начале нояря 2020 года главы Армении, Азербайджана и России
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Вчера состоялась официальная часть встречи Александра Лукашенко и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
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