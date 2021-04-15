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Беларусь и Азербайджан договорились перейти на новую стадию кооперации в экономическом сотрудничестве

15.04.2021 10:33 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь и Азербайджан переходят на новую стадию кооперации в экономическом сотрудничестве. 

Это накануне заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с Ильхамом Алиевым. Стороны также подписали документы о сотрудничестве в туризме, энергетике и нефтяной отрасли. Такие шаги призваны укрепить и без того хорошие отношения Минска и Баку. Как было отмечено, для наших предприятий, компаний и заводов  широко открыты двери. Значит, надо делать.

А. Лукашенко: Беларусь искренне приветствует договоренности о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе 

На встрече с журналистами Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь приветствует полное прекращение военных действий в Нагорном Карабахе. Глава государства выразил надежду, что последние договоренности между сторонами конфликта станут основой крепкого мира в регионе. И наша страна готова помочь навести там порядок и сохранить спокойствие для жителей региона. 
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Азербайджан переходят на новую стадию кооперации в экономическом сотрудничестве.  Это накануне заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с...
 
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