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Беларусь и Азербайджан договорились перейти на новую стадию кооперации в экономическом сотрудничестве
15.04.2021 10:33 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTБеларусь и Азербайджан переходят на новую стадию кооперации в экономическом сотрудничестве.
Это накануне заявил Александр Лукашенко по итогам
А. Лукашенко: Беларусь искренне приветствует договоренности о прекращении военных действий в Нагорном КарабахеНа встрече с журналистами Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь приветствует полное прекращение военных действий в Нагорном Карабахе. Глава государства выразил надежду, что последние договоренности между сторонами конфликта станут основой крепкого мира в регионе. И наша страна готова помочь навести там порядок и сохранить спокойствие для жителей региона.
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Беларусь и Азербайджан договорились перейти на новую стадию кооперации в экономическом сотрудничестве
Беларусь и Азербайджан переходят на новую стадию кооперации в экономическом сотрудничестве. Это накануне заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с...
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