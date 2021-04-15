Чиновники предлагают разрешить белорусам голосовать на выборах только с 20 до 70 лет

Вчера, 14 апреля, состоялось очередное заседание Конституционной комиссии, на котором основным обсуждаемыми вопросом стала избирательная кампания. В новой Конституции хотят запретить трудовым коллективам выдвигать кандидатов на выборах и дать право голоса находящимся под стражей, а принимать участие в голосовании смогут избиратели с 20 до 70 лет. Об этом сообщили в эфире СТВ.

Кто сможет выдвигаться кандидатом на выборах

Как заявили на телеканале СТВ, «сами белорусы» предлагают выдвигать кандидатов в президенты не от трудовых коллективов, а от политических партий и обеспечить для них равные условия.

Помимо этого Председатель Конституционного суда и глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич высказал предложение запретить трудовым коллективам выдвигать кандидатов в депутаты, отметив, что сами граждане могут выдвинуть человека в депутаты с помощью сбора подписей.

«Надо определиться, что, соответственно, этим правом обладают политические партии, соответственно, на конституционном уровне закрепить определенные принципы их в избирательном процессе», - сказал Миклашевич.

Кому дадут право голоса

В новой Конституции предлагается дать право голоса гражданам, которые находятся под арестом до суда, что затронет около 7 000 белорусов.

Также планируется изменить возраст, по достижении которого гражданин имеет право голосовать на выборах. На данный момент он составляет 18 лет и ограничений нет.

Конституционная комиссия предлагает ограничить возраст избирателей с 20 до 70 лет.

«Здесь главное — осознанный подход. Представители Конституционной комиссии также считают это оптимальным, поскольку молодые люди уже успеют сформироваться как личность и будут способны реально оценивать ситуацию, а старшее поколение при принятии важного решения еще проявляет активность в общественно-политической жизни страны, и на их выбор никак не может повлиять состояние здоровья», - заявили в эфире СТВ.

Напомним, Александр Лукашенко заявлял , что проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года, а его судьба будет зависеть от мнения белорусов.

Эксперты считают , что заявления Лукашенко о Конституции и референдуме означают, что весь проект, вся кампания конституционной реформы спускается на тормозах.