ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко поздравил Президента Израиля Реувена Ривлина с Днем Независимости

15.04.2021 12:35 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Исторические судьбы белорусов и евреев тесно переплетены благодаря многолетним традициям самопожертвования и поддержки. Наша дружба закалена памятью о взаимопомощи во время самых сложных испытаний, которые выпали на долю человечества", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Реувену Ривлину здоровья, поддержки в обществе и успехов на политическом поприще, а жителям Израиля - мирного неба, солидарности и скорого преодоления временных трудностей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Исторические судьбы белорусов и евреев тесно переплетены благодаря многолетним традициям самопожертвования и поддержки. Наша дружба закалена памятью о...
 
Новости дня
Новости политики
 
Чиновники предлагают разрешить белорусам голосовать на выборах только с 20 до 70 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by