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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко поздравил Президента Израиля Реувена Ривлина с Днем Независимости "Исторические судьбы белорусов и евреев тесно переплетены благодаря многолетним традициям самопожертвования и поддержки. Наша дружба закалена памятью о...

"Исторические судьбы белорусов и евреев тесно переплетены благодаря многолетним традициям самопожертвования и поддержки. Наша дружба закалена памятью о взаимопомощи во время самых сложных испытаний, которые выпали на долю человечества", - говорится в поздравлении.Александр Лукашенко пожелал Реувену Ривлину здоровья, поддержки в обществе и успехов на политическом поприще, а жителям Израиля - мирного неба, солидарности и скорого преодоления временных трудностей.