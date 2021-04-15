Премьер-министры Беларуси и России обсудят в Минске дальнейшую интеграцию

Источник материала: Sputnik Беларусь

В пятницу в Минске с официальным визитом ждут премьер-министр России Михаил Мишустин для обсуждения актуальной двусторонней повестки.

Предполагается, что в начале Мишустин встретится с Александром Лукашенко во Дворце Независимости, а затем состоятся переговоры главы российского правительства с премьером Романом Головченко в Национальной библиотеке.

Ключевой темой для обсуждения станут дорожные карты по интеграции. Работа по ним в прошлом году по объективным причинам несколько застопорилась, и теперь чиновники в Беларуси и России пытаются активизировать по ним работу.

Налоги, таможня и дефицит

В данном случае есть столкновение не только интересов, но и подходов к интеграции в Союзном государстве. В разное время на уровне правительств двух стран говорилось о трех десятках дорожных карт. Готовность по ним высокая, и в кулуарах говорят, что осталось согласовать только таможенную и налоговую политику.

Правда, если российская сторона предлагает принять все документы пакетным принципом, подписав одно общее соглашение, то белорусы по традиции готовы обсуждать каждый пункт.

В Беларуси выше как налоговая нагрузка на бизнес, так и налог на прибыль. При этом в России немного выше налог на добавленную стоимость, но в целом система уплаты проще и требует меньше трудозатрат. Возможно, белорусские власти и хотели бы перенять позитивный опыт коллег, но кто осмелиться снизить налогооблагаемую базу, когда в стране бюджет дефицитный, а по долгам заплатить нужно под 4 миллиарда долларов.

Похожая ситуация и с общей таможенной политикой, где белорусская сторона по-прежнему хотела бы работать по своим правилам и не закрываться от тех товаров, которые подпали под контрсанкции в России. Тем более опыт с морепродуктами и цветами показывает, что на этом еще и зарабатывать получается.

Энергетика, калий и морские порты

Официальный Минск помимо всего прочего давно во главу угла ставит единые цены на энергоресурсы и тарифы внутри страны. Сейчас единый рынок энергоресурсов маячит в контексте евразийской интеграции только в 2025 году, но как он будет работать при серьезных различиях в национальном законодательстве сейчас непонятно.

Белорусы вообще за последние десятилетия показали себя как неуступчивые переговорщики, которые готовы сидеть за столом и обсуждать каждый пункт настолько долго, насколько хватит сил у оппонирующей стороны. Сейчас экономика республики испытывает очевидные трудности, и Минск остро нуждается в преференциях, а нефть и газ – самые желаемые из них.

Власти республики демонстрируют готовность идти на взаимное обострение отношений с соседями, чего только стоят дипломатический скандал с Варшавой и переориентация нефтепродуктов с литовской Клайпеды на порты в России.

Не исключено, что во время нынешного визита Мишустина в Минск речь пойдет и о белорусских калийных удобрениях, которые в перспективе тоже могут пойти на экспорт через российскую Балтику. В противостоянии с Литвой в Минске готовы пойти на многое, видимо, даже на убытки терминала в порту Клайпеды, который, в том числе, принадлежит и белорусам.

Бюджет и дорожные карты

Все эти вопросы лежат на столе для обсуждения не первый год, но конъюнктура складывается так, что наступил, возможно, единственно возможный шанс разрубить этот "гордиев узел" так, чтобы все стороны остались довольны собственным положением. Правда, это не исключает уступок с обеих сторон, но Минск на них могут подтолкнуть только серьезные энергетические преференции.

Михаилу Мишустину предстоит непростая переговорная пятница, но у него в козырях есть российская налоговая система, к созданию которой он причастен лично. В прошлом году премьер РФ презентовал ее работу белорусскому коллеге Роману Головченко, и, как говорят участники встречи, официальная делегация была приятно удивлена возможностями россиян. В текущем году российская налоговая система со своим высоким уровнем автоматизации продемонстрировала не просто хорошую работу, а рост собираемости налогов.

Увеличить наполняемость бюджета Беларуси в условиях падения ВВП, конечно, несбыточная мечта властей, но россияне могут помочь технологически.

Остается открытым вопрос, что еще сможет предложить Мишустин белорусскому президенту, чтобы подписание дорожных карт стало объективной реальностью.