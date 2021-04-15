Провести встречу Путина и Байдена в ближайшие недели не получится - Песков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшие недели не получится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу "в предстоящие недели". Вместе с тем, в Белом доме заявляли, что президенты могут встретиться в последующие несколько месяцев.

"Двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать", - сказал Песков.

По его словам, этот вопрос "по-прежнему находится в стадии анализа". Вместе с тем, Песков предположил, что Блинкен, скорее всего, говорил о Климатическом саммите, который запланирован на будущей неделе. Пресс-секретарь российского президента отметил, что вопрос участия российской стороны в Климатическом саммите также находится в стадии обсуждения.

"Пока обсуждается, находится тоже в стадии обсуждения. Будет зависеть от того решения, которое примет глава государства", - пояснил он.

Санкции не поспособствуют встрече

Песков особо обратил внимание, что возможные санкции со стороны Вашингтона не поспособствуют подготовке встречи президентов.

"То, что обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече - это однозначно", - подчеркнул он.

"А помешает или не помешает - это будет все-таки решение президентов", - добавил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что США намерены ввести санкции в отношении России в связи с подозрениями в том, что российская сторона будто бы стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds ("Соларуиндс") и якобы вмешивалась в выборы президента США. О введении новых ограничительных мер американские власти могут объявить уже в четверг.

Президенты Путин и Байден провели телефонный разговор во вторник, 13 апреля. Хозяин Белого дома предложил российскому коллеги провести двусторонний саммит . Свои услуги по проведению встречи предложили несколько государств , среди которых Австрия, Чехия и Финляндия.