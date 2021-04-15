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А. Лукашенко и В. Путин обсудили развитие белорусско-российских отношений
15.04.2021 16:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTРазвитие белорусско-российских отношений обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин. Сегодня состоялся телефонный разговор лидеров. Также президенты обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, обсудили график предстоящих встреч. В ходе разговора главы государств более подробно остановились на актуальных вопросах сотрудничества накануне визита в Минск российской правительственной делегации во главе с премьер-министром.
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Развитие белорусско-российских отношений обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин. Сегодня состоялся телефонный разговор лидеров. Также президенты...
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