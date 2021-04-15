США заявили о новых санкциях против России, Москва обещает жесткую реакцию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. МИД РФ в ответ на это заявил, что Вашингтон должен осознать - ему придется расплачиваться за деградацию отношений с Москвой.

Американские санкции в отношении России вводятся против 16 организаций и 16 физических лиц. Вашингтон высылает 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Рестрикции США против Москвы будут направлены и в отношении российского суверенного долга. Ввод санкций прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ответственность - на США

"Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что в Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться.

"Ответственность за происходящее целиком лежит на США", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что враждебные шаги США опасно повышают градус конфронтационности между Россией и США. Она рассказала, что посла США вызвали в МИД России в связи с новыми санкциями. Разговор будет тяжелым для американской стороны, предупредила официальный представитель ведомства.

Захарова обратила внимание, что в телефонном разговоре с президентом России Байден высказывал заинтересованность в нормализации российско-американских отношений. "Но действия его администрации свидетельствуют об обратном", - отметила официальный представитель МИД.

Ковбойский менталитет

США проверяют Россию на прочность. Вашингтон выстраивает конструктивные взаимоотношения только с теми, кого считает сильными, так прокомментировал пакет антироссийских санкций сенатор Антон Морозов.

"Это следствие американского ковбойского менталитета - они уважают сильных, а слабых презирают. Если мы будем демонстрировать силу, а не соглашательскую позицию, они скорее будут с нами договариваться", - добавил сенатор.

"Солнечный ветер" кибератак

Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США в январе нынешнего года вместе с ФБР заявило о масштабной кибератаке на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, за которой якобы стоит Россия.

Были атакованы американские правительственные учреждения, что было расценено, как попытка получить разведкой информацию. Позже выяснилось, что хакерам не удалось получить доступ к важной информации.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что президент РФ Владимир Путин "заплатит" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в Соединенных Штатах.

Россия опровергает обвинения в попытках вмешательства в избирательный процесс в иностранных государствах. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, их можно назвать "абсолютно голословными".

Россию обвиняют без доказательств

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва никогда не была причастна к киберпреступлениям.

Песков также отметил, что организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшие недели не получится.

Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что возможные санкции со стороны Вашингтона не поспособствуют подготовке встречи президентов.

"То, что обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече - это однозначно", - подчеркнул он.

Читайте также:

США передумали отправлять военные корабли в Черное море

отправлять военные корабли в Черное море Как Россия желает выстраивать отношения с США , рассказали в МИД РФ

, рассказали в МИД РФ США собираются вывести войска из Афганистана до 11 сентября