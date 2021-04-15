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Итоги визита Александра Лукашенко в Баку обсуждают эксперты и журналисты

16.04.2021 06:31 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Основательная ревизия отношений и в первую очередь в экономике накануне проведена между Беларусью и еще одним нашим важным партнером - Азербайджаном. Сегодня итоги визита белорусского лидера в Баку обсуждают эксперты и журналисты. Переговоры получились насыщенными и результативными.

Дружба стран давняя и крепкая, однако в финансовой плоскости есть куда расти. Что самое важное - это абсолютно взаимовыгодная история: стороны подписали ряд документов и соглашений.

Импульсы от визита разобрал Алексей Волков.

Итоги визита Президента в Баку

"Люблю я Баку, в нем есть что-то особенное, никогда не забывающееся". Так про город ветров писал Владимир Маяковский. Белорусы спокойно добавят к характеристике жемчужины Каспия и слово "гостеприимный". Наших там любят как родных. Это вам скажут туристы, подтвердит и Президент Беларуси.

Тренд политики-2020 - встречи онлайн - политики с явным удовольствием оставили в стороне. В Баку прилетела большая делегация из Беларуси. С важной целью - ревизия отношений. Отношений, которые всегда была свободными от политических, экономических и прочих споров. И над ними нужна работа. Об этом лидеры говорили в резиденции "Загульба".

А. Лукашенко: Помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия

Черную бакинскую кровь (т.е. нефть) тоже воспевал Маяковский. Правда, запасы Азербайджана колоссальны. Причем Баку все больше перенимает норвежскую модель: нефтедоллары в обмен на инвестиции и технологии.

Углеводороды с Каспия к нам попадают и так. И все же Александр Лукашенко предложил: давайте сотрудничать больше и чаще.

Беларусь - Азербайджан: экономическое сотрудничество 2.0

Итоги визита Александра Лукашенко в Баку обсуждают эксперты и журналисты


Экономический лейтмотив нескольких раундов переговоров - новая стадия кооперации в экономике. Проще говоря, торговать и работать вместе должно стать проще и удобнее.

В Азербайджане могут запустить производство белорусских электробусов. Поедут туда и наши тракторы - подписали контракт на поставку почти 600 экземпляров. Пока что наш товарооборот полмиллиарда долларов. Не предел мечтаний, но сдержали ковидный удар и даже немного приросли за 2020 год. Страны друг другу интересны, а разве не это залог толковой совместной работы?

Зияющая рана в сердце Закавказья. Нагорный Карабах ощутил настоящий мир, а не перемирие лишь в ноябре прошлого года. Почти 30 лет регион раздирала война. Однако стороны конфликта смогли найти точку соприкосновения. И теперь южный Кавказ ожидает долгая дорога к благополучию.

Итоги визита Александра Лукашенко в Баку обсуждают эксперты и журналисты

По итогам встречи с коллегой Александр Лукашенко искренне поздравил жителей региона и народы с окончанием вражды, идущей поколения.

Этим визитом Александр Лукашенко восстановил своеобразный статус-кво с Ильхамом Алиевым - оба политика приезжали в гости по пять раз. Дальше может быть и больше. Мирное время диктует свои правила, вот уже Азербайджан в конце апреля примет участие в межправсовете ЕАЭС в Казани. Потенциально это может привести и к вступлению страны в экономический союз, что всем участникам даст еще больше пользы и выгоды.

 
 
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Основательная ревизия отношений и в первую очередь в экономике накануне проведена между Беларусью и еще одним нашим важным партнером - Азербайджаном. Сегодня...
 
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