|
Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата
16.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр – Sputnik. Польша объявила трех сотрудников российского посольства персонами нон грата, сообщили в Министерстве иностранных дел республики.
В четверг 15 апреля Посол РФ в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД, где ему вручили соответствующую дипломатическую ноту.
"Основанием для такого решения послужило нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и осуществление деятельности во вред Республике Польша", – говорится в сообщении.
Там также отмечается, что Польша выражает солидарность с решениями, принятыми США 15 апреля в отношении России.
Санкции США
Президент США Джо Байден в четверг подписал указ о
В российском МИД заявили, что такое агрессивное поведение США получит решительный отпор. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что враждебные шаги США повышают градус конфронтационности между двумя странами и не способствуют налаживанию диалога.
Захарова назвала действия польских властей псевдосолидарностью, так как решение было принято не на основе реальных фактов, а по команде.
"Это не солидарность и даже не кампанейщина. Это вассалитет 21 века", - заключила она.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким образом Польша выразила солидарность с США, которые ввели очередные санкции против России.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)