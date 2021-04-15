ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата

16.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Польша объявила трех сотрудников российского посольства персонами нон грата, сообщили в Министерстве иностранных дел республики.

В четверг 15 апреля Посол РФ в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД, где ему вручили соответствующую дипломатическую ноту.

"Основанием для такого решения послужило нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и осуществление деятельности во вред Республике Польша", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что Польша выражает солидарность с решениями, принятыми США 15 апреля в отношении России.

Санкции США

Президент США Джо Байден в четверг подписал указ о введении новых санкций против России – 32 физлиц и организаций. Кроме того, стало известно, что Штаты высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Данные шаги были приняты после якобы имевшей место масштабной кибератаки на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, в которой обвинили Россию. В свою очередь в РФ решительно отвергли эти претензии.

В российском МИД заявили, что такое агрессивное поведение США получит решительный отпор. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что враждебные шаги США повышают градус конфронтационности между двумя странами и не способствуют налаживанию диалога.

Захарова назвала действия польских властей псевдосолидарностью, так как решение было принято не на основе реальных фактов, а по команде.

"Это не солидарность и даже не кампанейщина. Это вассалитет 21 века", - заключила она.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким образом Польша выразила солидарность с США, которые ввели очередные санкции против России.
 
Новости дня
Новости политики
 
США заявили о новых санкциях против России, Москва обещает жесткую реакцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by