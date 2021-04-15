Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Польша объявила трех сотрудников российского посольства персонами нон грата, сообщили в Министерстве иностранных дел республики.

В четверг 15 апреля Посол РФ в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД, где ему вручили соответствующую дипломатическую ноту.

"Основанием для такого решения послужило нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и осуществление деятельности во вред Республике Польша", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что Польша выражает солидарность с решениями, принятыми США 15 апреля в отношении России.

Санкции США

Президент США Джо Байден в четверг подписал указ о введении новых санкций против России – 32 физлиц и организаций. Кроме того, стало известно, что Штаты высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Данные шаги были приняты после якобы имевшей место масштабной кибератаки на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, в которой обвинили Россию. В свою очередь в РФ решительно отвергли эти претензии.

В российском МИД заявили, что такое агрессивное поведение США получит решительный отпор. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что враждебные шаги США повышают градус конфронтационности между двумя странами и не способствуют налаживанию диалога.

Захарова назвала действия польских властей псевдосолидарностью, так как решение было принято не на основе реальных фактов, а по команде.

"Это не солидарность и даже не кампанейщина. Это вассалитет 21 века", - заключила она.

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