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Польша высылает российских дипломатов. Россия готовит ответ
16.04.2021 09:31 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Вчера, 15 апреля, Министерство иностранных дел Польши признало трех российских послов персонами нон грата. Об этом говорится
15 апреля в польское внешнеполитическое ведомство был вызван посол России. Ему вручили дипломатическую ноту о признании трех сотрудников российского посольства в Польше персонами нон грата.
Как заявили в МИД, причиной тому стали действия дипломатов, не соответствующие их статусу и вредящие Польше.
«Польша выражает полную солидарность с решениями, предпринятыми Соединенными Штатами 15 апреля 2021 года касательно их политики по отношению к России. Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее правильным ответом на враждебные действия Российской Федерации», - сообщили в ведомстве.
В ответ Россия тоже собирается объявить персонами нон грата трех сотрудников польского посольства.
«Вышлем (Прим. - трех польских дипломатов в ответ)», -
Напомним, вчера США
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Вчера, 15 апреля, Министерство иностранных дел Польши признало трех российских послов персонами нон грата.
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