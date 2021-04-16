Польша высылает российских дипломатов. Россия готовит ответ

Вчера, 15 апреля, Министерство иностранных дел Польши признало трех российских послов персонами нон грата. Об этом говорится в заявлении польского МИД.

15 апреля в польское внешнеполитическое ведомство был вызван посол России. Ему вручили дипломатическую ноту о признании трех сотрудников российского посольства в Польше персонами нон грата.

Как заявили в МИД, причиной тому стали действия дипломатов, не соответствующие их статусу и вредящие Польше.

«Польша выражает полную солидарность с решениями, предпринятыми Соединенными Штатами 15 апреля 2021 года касательно их политики по отношению к России. Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее правильным ответом на враждебные действия Российской Федерации», - сообщили в ведомстве.

В ответ Россия тоже собирается объявить персонами нон грата трех сотрудников польского посольства.

«Вышлем (Прим. - трех польских дипломатов в ответ)», - прокомментировал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа «Интерфаксу».