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Польша высылает российских дипломатов. Россия готовит ответ

16.04.2021 09:31 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вчера, 15 апреля, Министерство иностранных дел Польши признало трех российских послов персонами нон грата. Об этом говорится в заявлении польского МИД.

15 апреля в польское внешнеполитическое ведомство был вызван посол России. Ему вручили дипломатическую ноту о признании трех сотрудников российского посольства в Польше персонами нон грата.

Как заявили в МИД, причиной тому стали действия дипломатов, не соответствующие их статусу и вредящие Польше.

«Польша выражает полную солидарность с решениями, предпринятыми Соединенными Штатами 15 апреля 2021 года касательно их политики по отношению к России. Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее правильным ответом на враждебные действия Российской Федерации», - сообщили в ведомстве.

В ответ Россия тоже собирается объявить персонами нон грата трех сотрудников польского посольства.

«Вышлем (Прим. - трех польских дипломатов в ответ)», - прокомментировал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа «Интерфаксу».

Напомним, вчера США ввели санкции против России. Кроме того, Штаты высылают 10 сотрудников российских дипмиссий, «среди которых есть представители российских спецслужб». Американский посол был вызван в МИД России, где заявили, что о российском ответе будет объявлено в ближайшее время.

 
 
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Вчера, 15 апреля, Министерство иностранных дел Польши признало трех российских послов персонами нон грата.
 
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