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Премьер-министр России летит в Минск на переговоры с Лукашенко и Головченко
16.04.2021 10:55 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня, 16 апреля, российский премьер-министр Михаил Мишустин направился в Минск на переговоры с Александром Лукашенко и Романом Головченко. Об этом
По информации кабмина, обсуждаться будут российско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной областях. Особое внимание представители власти уделят «перспективам наращивания интеграции в рамках Союзного государства».
Телеграм-канал «Пул Первого»
Отмечается, что переговоры с Александром Лукашенко назначены «на полдень»
Напомним, об этом визите Мишустина в Минск
Об интеграции
Укрепление отношений между странами и интеграция обсуждают уже давно, даже принимались решения «об ускоренной интеграции». В конце 2019 года
Белорусы не поддерживают углубленное объединение стран и выходили на протесты в Минске
30 марта текущего года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
По его словам, в союзном договоре прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Существует ряд дорожных карт, и над ними работают в правительствах обеих стран.
Для Кремля главное – абсолютное доминирование «приверженности Беларуси идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с Россией».
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Сегодня, 16 апреля, российский премьер-министр Михаил Мишустин направился в Минск на переговоры с Александром Лукашенко и Романом Головченко.
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