Премьер-министр России летит в Минск на переговоры с Лукашенко и Головченко

Сегодня, 16 апреля, российский премьер-министр Михаил Мишустин направился в Минск на переговоры с Александром Лукашенко и Романом Головченко. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

По информации кабмина, обсуждаться будут российско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной областях. Особое внимание представители власти уделят «перспективам наращивания интеграции в рамках Союзного государства».

Телеграм-канал «Пул Первого» заявляет , что Мишустин первым делом будет встречаться с Лукашенко, а затем с Головченко. Хотя белорусский премьер также будет «на главной встрече».

Отмечается, что переговоры с Александром Лукашенко назначены «на полдень»

Напомним, об этом визите Мишустина в Минск говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин вчера во время телефонного разговора. Тогда же они обсуждали дальнейшее всестороннее укрепление и развитие российско-белорусских союзнических отношений.

Об интеграции

Укрепление отношений между странами и интеграция обсуждают уже давно, даже принимались решения «об ускоренной интеграции». В конце 2019 года прошла встреча Путина и Лукашенко в Сочи, где они должны были подписать пакет интеграционных документов, однако после пяти с половиной часов переговоров, стороны так и не пришли к единому решению по целому ряду вопросов.

Белорусы не поддерживают углубленное объединение стран и выходили на протесты в Минске 7 , 8 , 20 и 21 декабря .

30 марта текущего года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил , что Россия не ведет речь об объединении с Беларусью, но хочет максимально возможной интеграции между двумя странами, что, по их мнению, будет выгодно обоим.

По его словам, в союзном договоре прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Существует ряд дорожных карт, и над ними работают в правительствах обеих стран.

Для Кремля главное – абсолютное доминирование «приверженности Беларуси идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с Россией».