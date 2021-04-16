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Экс-президент Армении ответил Лукашенко: «Окажется, что Минск – древний азербайджанский город»
16.04.2021 11:37 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Бывший президент Армении Серж Саргсян ответил на заявление Александра Лукашенко о том, что Армения отказалась мирно урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом
«При всем уважении к белорусскому народу я бы не хотел, чтобы у него когда-либо был такой «миролюбивый» сосед, так как через некоторое время окажется, что Минск — древний азербайджанский город, а белорусского народа как такового не существовало, в связи с чем алиевская «историческая справедливость» должна восторжествовать на этих территориях со всеми вытекающими из этого последствиями», - заявил Саргсян.
Он отметил, что те, кто хочет знать правду и сам сделать вывод, могут найти в интернете «миролюбивые высказывания» Алиева», в которых президент Азербайджана говорил «антиармянские, воинственные» высказывания.
Полученные результаты Саргсян предлагает отправить Лукашенко, чтобы тот «сравнил свое представление о мире и справедливости с идеями мира его друга Алиева».
История вопроса
13 и 14 апреля Александр Лукашенко провел в Азербайджане, встречаясь с главой республики в официальной обстановке и нет. В первый день
14 числа была официальная часть визита, по результатам которой Александр Лукашенко
Также Лукашенко процитировал «одно из предложений» азербайджанского лидера:
«Слушай, ты передай армянам, ты с ними в хороших отношениях, я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению (когда за сто долларов была нефть)… Я не называю сумму даже, которую вот я сразу готов заплатить. Передай им, чтобы мирно урегулировали этот вопрос», - говорил Алиев Лукашенко.
По словам Александра Лукашенко, на тот момент власти Армении отказались от предложения Азербайджана.
Отметим, в конце 2020 года в соцсетях
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Бывший президент Армении Серж Саргсян ответил на заявление Александра Лукашенко о том, что Армения отказалась мирно урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе.
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