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Экс-президент Армении ответил Лукашенко: «Окажется, что Минск – древний азербайджанский город»

16.04.2021 11:37 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Бывший президент Армении Серж Саргсян ответил на заявление Александра Лукашенко о том, что Армения отказалась мирно урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает News.Am.

«При всем уважении к белорусскому народу я бы не хотел, чтобы у него когда-либо был такой «миролюбивый» сосед, так как через некоторое время окажется, что Минск — древний азербайджанский город, а белорусского народа как такового не существовало, в связи с чем алиевская «историческая справедливость» должна восторжествовать на этих территориях со всеми вытекающими из этого последствиями», - заявил Саргсян.

Он отметил, что те, кто хочет знать правду и сам сделать вывод, могут найти в интернете «миролюбивые высказывания» Алиева», в которых президент Азербайджана говорил «антиармянские, воинственные» высказывания.

Полученные результаты Саргсян предлагает отправить Лукашенко, чтобы тот «сравнил свое представление о мире и справедливости с идеями мира его друга Алиева».

История вопроса

13 и 14 апреля Александр Лукашенко провел в Азербайджане, встречаясь с главой республики в официальной обстановке и нет. В первый день состоялся неформальный разговор Лукашенко и Ильхама Алиева, который длился тет-а-тет 5 часов.

14 числа была официальная часть визита, по результатам которой Александр Лукашенко заявил, что расскажет «много интересного» про Алиева и Нагорный Карабах, когда не будет президентом.

Также Лукашенко процитировал «одно из предложений» азербайджанского лидера:

«Слушай, ты передай армянам, ты с ними в хороших отношениях, я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению (когда за сто долларов была нефть)… Я не называю сумму даже, которую вот я сразу готов заплатить. Передай им, чтобы мирно урегулировали этот вопрос», - говорил Алиев Лукашенко.

По словам Александра Лукашенко, на тот момент власти Армении отказались от предложения Азербайджана.

Отметим, в конце 2020 года в соцсетях появилась запись разговора Александра Лукашенко с Сержем Саргсяном (на тот момент президентом Армении) в 2016 году, подлинность которой подтвердили в Армении. Из разговора понятно, что Лукашенко предлагал Саргсяну отдать Азербайджану несколько районов Нагорного Карабаха в обмен на 5 млрд долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший президент Армении Серж Саргсян ответил на заявление Александра Лукашенко о том, что Армения отказалась мирно урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе.
 
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