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Встреча Лукашенко и Мишустина: что обсуждают во Дворце Независимости

16.04.2021 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Президент Беларуси анонсировал встречу с Владимиром Путиным в Москве 22 апреля.

© Sputnik / Виктор Толочко
Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Минск

Александр Лукашенко и глава российского правительства Михаил Мишустин в пятницу в Минске обсуждают накопившиеся в двусторонней повестке вопросы.

"Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве", — сказал Лукашенко. По его словам, "будет серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем".

Дорожные карты

Не так давно на уровне вице-премьеров обсуждались дорожные карты. 

Договор о создании Союзного государства России и Беларуси был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа до сих пор не принята.

Не исключено, что сегодня в Минске Лукашенко и Мишустин уделят внимание данной тематике, и работа над дорожными картами будет финализирована.

Презентация налоговой системы

По информации источника близкого к подготовке переговоров, российский премьер презентует президенту Беларуси российскую налоговую систему, к созданию которой лично приложил руку в бытность главы ФНС. Возможно, ему удастся склонить белорусскую сторону к созданию общей налоговой системы.

(последует)

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Теги: Минск
 
 
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В Минске премьер РФ в последний раз был в сентябре 2020 года, тогда у него тоже состоялась встреча с белорусским лидером.
 
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