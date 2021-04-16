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Встреча Лукашенко и Мишустина: что обсуждают во Дворце Независимости
16.04.2021 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр – Sputnik. Президент Беларуси анонсировал встречу с Владимиром Путиным в Москве 22 апреля.
© Sputnik / Виктор Толочко
Александр Лукашенко и глава российского правительства Михаил Мишустин в пятницу в Минске обсуждают накопившиеся в двусторонней повестке вопросы.
"Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве", — сказал Лукашенко. По его словам, "будет серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем".
Дорожные карты
Не так давно на уровне вице-премьеров обсуждались дорожные карты.
Договор о создании Союзного государства России и Беларуси был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт. Однако программа до сих пор не принята.
Не исключено, что сегодня в Минске Лукашенко и Мишустин уделят внимание данной тематике, и работа над дорожными картами будет финализирована.
Презентация налоговой системы
По информации источника близкого к подготовке переговоров, российский премьер презентует президенту Беларуси российскую налоговую систему, к созданию которой лично приложил руку в бытность главы ФНС. Возможно, ему удастся склонить белорусскую сторону к созданию общей налоговой системы.
(последует)
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В Минске премьер РФ в последний раз был в сентябре 2020 года, тогда у него тоже состоялась встреча с белорусским лидером.
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