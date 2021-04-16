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Премьер-министр России летит в Минск на переговоры с Лукашенко и Головченко

16.04.2021 13:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня, 16 апреля, российский премьер-министр Михаил Мишустин направился в Минск на переговоры с Александром Лукашенко и Романом Головченко. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

По информации кабмина, обсуждаться будут российско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной областях. Особое внимание представители власти уделят «перспективам наращивания интеграции в рамках Союзного государства».

Телеграм-канал «Пул Первого» заявляет, что Мишустин первым делом будет встречаться с Лукашенко, а затем с Головченко. Хотя белорусский премьер также будет «на главной встрече».

Отмечается, что переговоры с Александром Лукашенко назначены «на полдень»

Напомним, об этом визите Мишустина в Минск говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин вчера во время телефонного разговора. Тогда же они обсуждали дальнейшее всестороннее укрепление и развитие российско-белорусских союзнических отношений.

Об интеграции

Укрепление отношений между странами и интеграция обсуждаются уже давно, даже принимались решения «об ускоренной интеграции». В конце 2019 года прошла встреча Путина и Лукашенко в Сочи, в результате которой стороны так и не пришли к единому решению по целому ряду вопросов.

Белорусы не поддерживают углубленное объединение стран и выходили на протесты в Минске.

30 марта текущего года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не ведет речь об объединении с Беларусью, но хочет максимально возможной интеграции странами, что, по их мнению, будет выгодно обоим.

Для Кремля главное – абсолютное доминирование «приверженности Беларуси идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с Россией».

Интеграцию Беларуси и России обсудили Лукашенко и Путин в ходе телефонного разговора 2 апреля, уделив особое внимание усилению роли Постоянного Комитета Союзного государства и повышению его эффективности.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 16 апреля, российский премьер-министр Михаил Мишустин направился в Минск на переговоры с Александром Лукашенко и Романом Головченко.
 
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