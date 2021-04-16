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Лукашенко: мы с Путиным договорились о графике работы по многим вопросам

16.04.2021 13:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве в конце апреля, об этом белорусский лидер заявил в пятницу в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, нынешняя встреча обусловлена предложением президента России Владимира Путина, сделанным в Сочи, когда проходила двусторонняя встреча и обсуждался ряд проблем.

"Вы знаете у нас добрые отношения. Он (Путин – Sputnik), послушай его про ту систему (налоговую - Sputnik), которую он выстрадал. Она будет нужна белорусам. Я буду только благодарен, спрашиваю: бесплатно? Бесплатно", - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер сказал, что сегодня будет рассматриваться одна из проблем. По его словам, время подталкивает к тому, чтобы решать существующие проблемы.

После чего заявил, что общался накануне "с общим другом", который рассказал ему, что Михаил Мишустин "переворошил" перед приездом все вопросы в двусторонних отношениях.

"Я ему говорю: слушай, что ты меня уговариваешь. Я верю, что Михаил Владимирович такой человек и будет во все вникать. Потом назову его фамилию", - пообещал Лукашенко.

Плотный график

После чего добавил, что вчера договорился с Путиным о графике работы по многим вопросам. "Скорее всего 22 апреля мы встретимся в Москве с президентом (Путиным - Sputnik). Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем", - уточнил глава государства.

Он напомнил, что предстоит провести форум регионов, который состоится в Подмосковье, а потом союзный Совмин.

"Потом сентябрь-октябрь, договоримся по обстановке, Высший государственный Совет. На надо этот Высший госсовет отметить хорошим движением в рамках Союзного государства. Вот такие у меня были договоренности с Президентом России за последние два дня", - огласил график встреч Лукашенко.

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Теги: Минск
 
 
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