Главным для ответа на санкции остается принцип взаимности – Песков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. При выборе Москвой ответа на новые санкции со стороны Вашингтона основополагающим остается принцип взаимности, об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В целом принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, этот принцип является основополагающим. Но еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства", - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, выдержит ли российская экономика новые санкции со стороны США, пресс-секретарь уточнил, что стабильность российской экономики обеспечивается в полной мере.

"В полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует умеренно, действует успешно, эффективность работы нашего экономического блока признана международно", - сказал представитель Кремля.

"Поводов сомневаться в этой эффективности мы не видим", - заявил он.

Санкции и конфронтация

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций против России. МИД РФ в ответ на это заявил, что Вашингтон должен осознать - ему придется расплачиваться за деградацию отношений с Москвой. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что враждебные шаги США опасно повышают градус конфронтационности между Россией и США.

Американские санкции введены против 32 российских физлиц и организаций. Вашингтон высылает 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Рестрикции США против Москвы будут направлены и в отношении российского суверенного долга.

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