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Главным для ответа на санкции остается принцип взаимности – Песков
16.04.2021 13:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр – Sputnik. При выборе Москвой ответа на новые санкции со стороны Вашингтона основополагающим остается принцип взаимности, об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В целом принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, этот принцип является основополагающим. Но еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства", - подчеркнул Песков.
Отвечая на вопрос, выдержит ли российская экономика новые санкции со стороны США, пресс-секретарь уточнил, что стабильность российской экономики обеспечивается в полной мере.
"В полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует умеренно, действует успешно, эффективность работы нашего экономического блока признана международно", - сказал представитель Кремля.
"Поводов сомневаться в этой эффективности мы не видим", - заявил он.
Санкции и конфронтация
Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о
Американские санкции введены против 32 российских физлиц и организаций. Вашингтон высылает 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Рестрикции США против Москвы будут направлены и в отношении российского суверенного долга.
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Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что окончательное решение по ответу на американские санкции примет президент России Владимир Путин.
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