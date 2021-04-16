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Закон "О недопущении реабилитации нацизма" принят во втором чтении

16.04.2021 13:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Депутаты Палаты представителей Национального собрания рассмотрели и приняли во втором (окончательном) чтении проекты законов об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма, за экстремизм, сообщает пресс-служба Палаты представителей на официальном Telegram-канале.

В первом чтении данные законопроекты были приняты в начале апреля.

Закон "О недопущении реабилитации нацизма"

Проект закона был разработан парламентом совместно с Генпрокуратурой.

В проекте впервые законодательно закрепляются определения терминов "нацистские преступники", "пособники нацистских преступников", а также определяются субъекты противодействия реабилитации нацизма.

Законопроект предусматривает запрет на героизацию нацизма и финансирование соответствующей деятельности. Запрет будет распространяться и на иностранные организации, пропагандирующие героизацию нацизма, в том числе в интернете. Кроме того, установлены меры противодействия и методы профилактики реабилитации нацизма.

Законопроект разработан с учетом норм модельного закона Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ "О недопустимости действий по реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников".

Противодействие экстремизму

Изменения в законодательство также разрабатывала Генеральная прокуратура. Согласно новой редакции закона "О противодействии экстремизму", милиции и КГБ предоставлены полномочия по признанию групп граждан экстремистскими формированиями и запрещении их деятельности.

"В настоящее время уголовно наказуемо лишь создание либо руководство экстремистским формированием. Предлагается установить ответственность за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Беларуси, правовом положении граждан, деятельности государственных органов власти и управления в публичных выступлениях, в том числе в СМИ и сети интернет", – пояснил генеральный прокурор Андрей Швед.

Проектом предлагается установить новый – ускоренный – срок рассмотрения дел в судах в отношении организаций "с признаками экстремизма".

"То есть не позднее одного месяца со дня принятия заявления", – рассказал Швед.

Понятия "экстремизм" и "экстремистские материалы" расширены. К последним отнесут не только информационную продукцию, но и символику, атрибутику, предназначенные для экстремистской деятельности и ее пропаганды.

Согласно проекту закона, милиции и КГБ предоставлены полномочия по признанию групп граждан экстремистскими формированиями и запрещении их деятельности.

Также прокурор, органы госбезопасности и внутренних дел получат право при выявлении признаков экстремистских действий выносить предписания учредителям и руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям при отсутствии оснований для привлечения их к уголовной ответственности.

Кроме того, МВД будет вести перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности.

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Теги: Минск
 
 
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Депутаты также рассмотрели и приняли проект закона "О противодействии экстремизму", в первом чтении данные законопроекты были приняты в начале апреля.
 
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