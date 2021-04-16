Головченко: пакет интеграционных предложений в высокой степени готовности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр - Sputnik. Тема интеграции в экономической сфере – приоритетный вопрос двусторонней повестки, сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко в ходе переговоров на уровне правительств в Национальной библиотеке Беларуси со своим коллегой Михаилом Мишустиным, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, в начале 2021 года видна обнадеживающая тенденция к восстановлению объема двустороннего товарооборота.

"Темп роста белорусского товарного экспорта в Россию по итогам января-февраля составил около 105%, а российского в Беларусь – почти 125%", – сказал Роман Головченко.

После чего заверил, что "тема интеграции в экономической сфере – приоритетный вопрос двусторонней повестки. Совместными усилиями наших экспертов выработаны предложения по углублению экономической интеграции. Этот пакет формально имеет высокую степень готовности".

Роман Головченко при этом признал, что есть еще вопросы, по которым не удалось достичь консенсуса.

По его мнению, "в основном это те вопросы, которые имеют практическую значимость для выравнивания условий хозяйствования наших экономических агентов".

Белорусский премьер назвал их сложными и чувствительными, но обходить их при этом, по его словам, бессмысленно.

"Потому что, не найдя развязок по ним, мы не сможем выстроить по-настоящему союзную экономику и реальный интеграционный проект", – сказал Роман Головченко.

При этом он считает, что сотрудничество по перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты должно служить примером, как могут и должны решаться трудные вопросы двустороннего взаимодействия.

"Уже отгружено более 220 тысяч тонн торговых грузов Беларуси через морскую портовую инфраструктуру России", – уточнил глава правительства.

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