МИД Беларуси: никакого эффекта санкции США против РФ не принесут

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Минск выступает за конструктивный диалог между США и Россией, так как это оказывает существенное влияние на безопасность и стабильность в регионе, заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолия Глаза.

Вашингтон накануне объявил о введении очередного пакета антироссийских санкций. В России в свою очередь заявили, что со стороны Москвы последует "решительный отпор" .

Намеренное вредительство

"Мы в принципе считаем, и не раз говорили об этом, что санкции – заведомо бесполезный и контрпродуктивный инструмент. Более того, по сути - это намеренное вредительство", - заявил Глаз.

По его словам, санкции вводятся под "благовидным предлогом", но в реальности все не так.

"А на самом деле осознанно наносится ущерб компаниям, благосостоянию граждан, в том числе и тех стран, которые вводят санкции. Нарушаются деловые контакты, генерируется напряжение, усиливается нестабильность в глобальном масштабе и так далее", - пояснил Глаз.

Никакого эффекта, кроме вреда

Официальный представитель МИД уверен, что "никакого эффекта, кроме вреда, такие шаги США не принесут - также, как и уже было в прошлом".

Глаз подчеркнул, что Минск выступает против подобного стиля "общения" и поддерживает конструктивный и взаимоуважительный российско-американский диалог.

По его словам, это важно, так как "данный процесс оказывает существенное влияние на безопасность и стабильность в нашем регионе".

Глаз особо обратил внимание, что санкции против РФ – это "сигнал к еще более активному развитию сотрудничества с расчетом на собственные силы в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений".