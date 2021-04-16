ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске во Дворце Независимости проходит встреча Президента Беларуси с Премьер-министром России

16.04.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Представительная российская делегация прибыла утром. Накануне лидеры стран в телефонном разговоре обсудили развитие белорусско-российских отношений. А до конца апреля встретятся лично. Минск и Москва готовы к работе по сближению позиций и решению накопившихся вопросов. Например, в сфере налоговых и таможенных систем. Реализация достигнутых ранее договоренностей главами государств поможет придать дополнительный импульс экономикам стран.

В Минске во Дворце Независимости проходит встреча Президента Беларуси с Премьер-министром России

Что касается экономики, в прошлом году товарооборот приблизился к 30 миллиардам долларов. Не добрали до уровня 2020-го. Причины известные - пандемия и внешнеполитическая конъюнктура. Экономическая статистика начала года обнадеживает: удалось нарастить объемы на 15 %. При этом есть необходимость большей сбалансированности двусторонней торговли.



 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представительная российская делегация прибыла утром. Накануне лидеры стран в телефонном разговоре обсудили развитие белорусско-российских отношений. А до конца...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: мы с Путиным договорились о графике работы по многим вопросам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by