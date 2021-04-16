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В Минске во Дворце Независимости проходит встреча Президента Беларуси с Премьер-министром России
16.04.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Представительная
Что касается экономики, в прошлом году товарооборот приблизился к 30 миллиардам долларов. Не добрали до уровня 2020-го. Причины известные - пандемия и внешнеполитическая конъюнктура. Экономическая статистика начала года обнадеживает: удалось нарастить объемы на 15 %. При этом есть необходимость большей сбалансированности двусторонней торговли.
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