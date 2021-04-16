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В Минск прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин
16.04.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Борт с российской правительственной делегацией приземлился менее часа назад в Национальном аэропорту Минск. Гостя встречал премьер-министр нашей страны Роман Головченко.
С минуты на минуту начнутся переговоры во Дворце Независимости. Александр Лукашенко и Михаил Мишустин обсудят актуальные темы российско-белорусской повестки. Запланированы и переговоры на уровне глав правительств. В поле зрения вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной сферах. Особое внимание - перспективам развития Союзного государства. Подробности переговоров - в наших следующих информационных выпусках.
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Борт с российской правительственной делегацией приземлился менее часа назад в Национальном аэропорту Минск. Гостя встречал премьер-министр нашей страны Роман...
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