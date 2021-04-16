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В Минск прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин

16.04.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Борт с российской правительственной делегацией приземлился менее часа назад в Национальном аэропорту Минск. Гостя встречал премьер-министр нашей страны Роман Головченко.

С минуты на минуту начнутся переговоры во Дворце Независимости. Александр Лукашенко и Михаил Мишустин обсудят актуальные  темы российско-белорусской повестки. Запланированы и переговоры на уровне глав правительств. В поле зрения вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной сферах. Особое внимание -  перспективам развития Союзного государства. Подробности переговоров - в наших следующих информационных выпусках.



 
Теги: Минск
 
 
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Борт с российской правительственной делегацией приземлился менее часа назад в Национальном аэропорту Минск. Гостя встречал премьер-министр нашей страны Роман...
 
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