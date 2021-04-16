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Санкции США по плечу России – Лавров

16.04.2021 19:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Американские санкции по плечу российской экономике, у России также есть возможности принять болезненные меры для бизнеса Соединенных Штатов, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что накануне США объявили секторальные санкции в отношении российского госдолга и обращения с этим долгом.

"У нас, по понятным причинам, нет сопоставимых рычагов влияния на Соединенные Штаты такого масштаба, хотя этот масштаб, на самом деле, нашими специалистами оценивается как абсолютно по плечу нашей экономике. Я думаю, так оно и будет. Мы в любом случае из любых ситуаций находили и будем находить выход", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой.

Руководитель внешнеполитического ведомства РФ добавил, что у России тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, и МИД их будет держать про запас.

Зеркальный ответ

По словам Лаврова, Россия в ближайшее время предложит десяти американским дипломатам в РФ покинуть страну.

"Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан с просьбой, чтобы они уехали. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну", - сказал министр иностранных дел России.

(последует)

 

 
Теги: Минск
 
 
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В ответ на санкции Россия в ближайшее время вышлет из страны 10 американских дипломатов и прекратит практику найма на работу в диппредставительства США граждан РФ...
 
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