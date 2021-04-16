Назван доход Владимира Путина за 2020 год

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин заработал за 2020 г. почти 10 миллионов российских рублей, декларацию о его доходах опубликовали на сайте Кремля.

Если быть точными - задекларированный доход за минувший год у российского лидера составил 9, 994 миллиона рублей (почти 132 тысячи долларов).

Это на 260 тысяч рублей больше, чем за 2019-й, когда глава государства задекларировал 9,73 миллиона рублей.

В собственности Путина изменений за год не случилось. Как и прежде, числятся квартира площадью 77 "квадратов" и гараж. Также за главой российского государства числятся квартира площадью 153 "квадратов" и гаражное место в 18 "квадратов" – эта недвижимость у Путина в пользовании.

Из автомобилей за Путным числятся две машины ГАЗ 21М ("Волга"), "Нива" и автоприцеп "Скиф".

К слову, в 2018 году Путин заработал почти 8,65 миллиона рублей. Рекордным по заработку остается 2017-й - более 18,7 миллиона рублей.

Отметим, что премьер-министр России в прошлом году заработал значительно больше российского лидера. Доходы Михаила Мишустина составили 19,8 миллиона рублей (261 тысяча долларов).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заработал 12,5 миллиона рублей (165 тысяч долларов) за минувший год.

А мэр Москвы Сергей Собянин получил 8,2 миллиона рублей (108 тысяч долларов) доходов.

В конце марта Владимир Путин и сотрудники администрации российского президента в обязательном порядке сдают декларации о доходах за минувший год.

По закону все высокопоставленные госслужащие в России должны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля.