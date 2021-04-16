Макей встретился с послами Германии и Франции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с послами Франции и Германии в республике Николя де Лакостом и Манфрэдом Хутерером, сообщили в пресс-службе МИД.

В ведомстве уточнили, что во время разговора стороны затронули вопросы международной политики, состояния отношений Беларуси с ЕС, а также ФРГ и Франции.

"Макей проинформировал собеседников о ходе конституционного процесса, идущего в Беларуси, и об иных вопросах развития ситуации внутри страны", – сказали в МИД.

Там также отметили, что на встрече министр и послы подтвердили, что необходимо сохранить принципы и подходы, на которых республика готова строить взаимодействие с Западом.

Кроме того, была подтверждена общая заинтересованность в сохранении каналов для диалога, а также в продолжении контактов.

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