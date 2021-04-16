ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Макей встретился с послами Германии и Франции

16.04.2021 19:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с послами Франции и Германии в республике Николя де Лакостом и Манфрэдом Хутерером, сообщили в пресс-службе МИД.

© Sputnik / Виктор Толочко
Макей о резонансном заявлении МИД РБ: мы попали в цель

В ведомстве уточнили, что во время разговора стороны затронули вопросы международной политики, состояния отношений Беларуси с ЕС, а также ФРГ и Франции.

"Макей проинформировал собеседников о ходе конституционного процесса, идущего в Беларуси, и об иных вопросах развития ситуации внутри страны", – сказали в МИД.

Там также отметили, что на встрече министр и послы подтвердили, что необходимо сохранить принципы и подходы, на которых республика готова строить взаимодействие с Западом.

Кроме того, была подтверждена общая заинтересованность в сохранении каналов для диалога, а также в продолжении контактов.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр рассказал послам, как идет конституционный процесс в республике и развивается ситуация в стране.
 
Новости дня
Новости политики
 
МИД Беларуси: никакого эффекта санкции США против РФ не принесут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by