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Макей встретился с послами Германии и Франции
16.04.2021 19:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр – Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с послами Франции и Германии в республике Николя де Лакостом и Манфрэдом Хутерером, сообщили в пресс-службе МИД.
© Sputnik / Виктор Толочко
В ведомстве уточнили, что во время разговора стороны затронули вопросы международной политики, состояния отношений Беларуси с ЕС, а также ФРГ и Франции.
"Макей проинформировал собеседников о ходе конституционного процесса, идущего в Беларуси, и об иных вопросах развития ситуации внутри страны", – сказали в МИД.
Там также отметили, что на встрече министр и послы подтвердили, что необходимо сохранить принципы и подходы, на которых республика готова строить взаимодействие с Западом.
Кроме того, была подтверждена общая заинтересованность в сохранении каналов для диалога, а также в продолжении контактов.
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Министр рассказал послам, как идет конституционный процесс в республике и развивается ситуация в стране.
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