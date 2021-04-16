Роман Головченко: Пакет предложений по углублению интеграции Беларуси и России в высокой степени готовности

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Пакет предложений по углублению интеграции Беларуси и России в высокой степени готовности. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным , которая прошла в расширенном составе. Главная цель - развитие экономик двух стран. По словам белорусского премьера, хорошим примером двустороннего взаимодействия можно назвать сотрудничество по перевалке белорусских грузов через российские морские порты. Их уже отгружено более 220 тысяч тонн.



Роман Головченко отметил, что Беларуси и России необходимо возвращаться к доковидному режиму транспортного сообщения.