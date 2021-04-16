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Роман Головченко: Пакет предложений по углублению интеграции Беларуси и России в высокой степени готовности
16.04.2021 22:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Пакет предложений по углублению интеграции Беларуси и России в высокой степени готовности. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время
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Роман Головченко: Пакет предложений по углублению интеграции Беларуси и России в высокой степени готовности
Пакет предложений по углублению интеграции Беларуси и России в высокой степени готовности. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время...
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