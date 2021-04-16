ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным в апреле в Москве

16.04.2021 22:45 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

О развитии сотрудничества Минска и Москвы и предстоящих переговорах на высшем уровне шла речь сегодня на встрече Александра Лукашенко с российским премьер-министром. Михаил Мишустин прибыл к нам во главе представительной делегации. Накануне лидеры государств в телефонном разговоре обсудили развитие белорусско-российских отношений. Страны готовы к работе по сближению наших позиций и решению накопившихся вопросов. Например, стороны уже давно обсуждают возможное сближение налоговых систем. Именно правительства работают над разрешением сложных нюансов сотрудничества и интеграции.

Усилия правительственного корпуса позволят сделать дальнейшие переговоры лидеров более предметными. Накануне Лукашенко и Путин сверили план предстоящих контактов. Планируется, что до конца апреля президенты встретятся лично в Москве. Позже пройдет союзный Совмин, а осенью - Высший Госсовет, который должен быть отмечен хорошим движением в рамках Союзного государства.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О развитии сотрудничества Минска и Москвы и предстоящих переговорах на высшем уровне шла речь сегодня на встрече Александра Лукашенко с российским...
 
Новости дня
Новости политики
 
МИД Беларуси: никакого эффекта санкции США против РФ не принесут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by