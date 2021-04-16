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Мишустин предложил Лукашенко интегрировать налоговые системы Беларуси и России
17.04.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Вопрос об интеграции налоговых систем Беларуси и России предложил рассмотреть российский премьер Михаил Мишустин 16 апреля Александру Лукашенко на встрече в Минске. Об этом
В ходе встречи представителей власти Мишустин отметил, что хорошо знаком с налоговиками и таможенниками Беларуси и считает их настоящими профессионалами.
А затем предложил Лукашенко ознакомиться с российскими наработками в налоговой сфере для интеграции налоговых систем Беларуси и РФ.
«Это должно быть выгодно, а ни в коем случае не быть каким-то поглощением», - подчеркнул Михаил Мишустин.
При этом Александр Лукашенко вспомнил недавний разговор с президентом России Владимиром Путиным и еще с одним «нашим добрым другом», который, по его словам, активно хвалил Мишустина как друга Беларуси и высокого профессионала, который будет тщательно разбираться во всех вопросах.
«Я его слушал-слушал, говорю: что ты меня уговариваешь? Я верю, что Михаил Владимирович такой человек, что он будет в это вникать. Но он так уже… Я потом назову его фамилию. Так он активно пытался меня убедить. К сожалению, в том, в чем я сам убежден», - рассказал Лукашенко, так и не назвав человека, о котором идет речь.
Лукашенко напомнил, что договоренность с Путиным о визите Мишустина в Минск
«Он (Прим. - Путин) говорит: слушай, он (Прим. - Михаил Мишустин) у нас профессор, а может, и академик. Послушай его, как он понимает ту систему, которую он выстрадал (Прим. - до должности премьера Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу РФ). Она нужна будет Беларуси», - говорит Александр Лукашенко, добавляя, что он поблагодарил Путина и уточнил, бесплатна ли будет помощь, ответ был положительный.
Лукашенко считает, что России и Беларуси всегда было нелегко и «времена нас подталкивают» к решению существующих в отношениях между странами проблем.
«Мы готовы к открытому и честному обсуждению этих проблем, зная вашу искренность в отношения с Беларусью», - сказал Александр Лукашенко, обращаясь к Мишустину.
Что говорят о встрече
По итогам встречи в Госдуме России
По
Политолог отмечает, что события 2020 года в Беларуси сделали Александра Лукашенко слабее, теперь он сильнее зависит от политической и экономической поддержки России.
«На переговорах в Сочи 22 февраля Путин и Лукашенко, видимо, договорились, что Беларусь получит 3 миллиарда долларов только после подписания всех «дорожных карт». Премьер-министр Мишустин прибыл в Минск, чтобы согласовать важнейшие «карты» по унификации налогового и таможенного законодательства», - пишет Карбалевич.
Однако следует понимать, что интеграция будет идти в основном на российских условиях со всеми вытекающими отсюда проблемами, особенно для Беларуси – страны гораздо меньшего размера.
Напомним, во время сегодняшней встречи Лукашенко
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Вопрос об интеграции налоговых систем Беларуси и России предложил рассмотреть российский премьер Михаил Мишустин 16 апреля Александру Лукашенко на встрече в...
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