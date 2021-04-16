Мишустин предложил Лукашенко интегрировать налоговые системы Беларуси и России

Вопрос об интеграции налоговых систем Беларуси и России предложил рассмотреть российский премьер Михаил Мишустин 16 апреля Александру Лукашенко на встрече в Минске. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

В ходе встречи представителей власти Мишустин отметил, что хорошо знаком с налоговиками и таможенниками Беларуси и считает их настоящими профессионалами.

А затем предложил Лукашенко ознакомиться с российскими наработками в налоговой сфере для интеграции налоговых систем Беларуси и РФ.

«Это должно быть выгодно, а ни в коем случае не быть каким-то поглощением», - подчеркнул Михаил Мишустин.

При этом Александр Лукашенко вспомнил недавний разговор с президентом России Владимиром Путиным и еще с одним «нашим добрым другом», который, по его словам, активно хвалил Мишустина как друга Беларуси и высокого профессионала, который будет тщательно разбираться во всех вопросах.

«Я его слушал-слушал, говорю: что ты меня уговариваешь? Я верю, что Михаил Владимирович такой человек, что он будет в это вникать. Но он так уже… Я потом назову его фамилию. Так он активно пытался меня убедить. К сожалению, в том, в чем я сам убежден», - рассказал Лукашенко, так и не назвав человека, о котором идет речь.

Лукашенко напомнил, что договоренность с Путиным о визите Мишустина в Минск была достигнута во время переговоров в Сочи 22 февраля.

«Он (Прим. - Путин) говорит: слушай, он (Прим. - Михаил Мишустин) у нас профессор, а может, и академик. Послушай его, как он понимает ту систему, которую он выстрадал (Прим. - до должности премьера Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу РФ). Она нужна будет Беларуси», - говорит Александр Лукашенко, добавляя, что он поблагодарил Путина и уточнил, бесплатна ли будет помощь, ответ был положительный.

Лукашенко считает, что России и Беларуси всегда было нелегко и «времена нас подталкивают» к решению существующих в отношениях между странами проблем.

«Мы готовы к открытому и честному обсуждению этих проблем, зная вашу искренность в отношения с Беларусью», - сказал Александр Лукашенко, обращаясь к Мишустину.

Что говорят о встрече

По итогам встречи в Госдуме России заявили изданию «Известия», что санкционное давление со стороны США и ЕС в отношении РФ становится дополнительным стимулом для развития Союзного государства с Беларусью.

По мнению политолога Валерия Карбалевича, приезд Мишустина в Минск означает «возвращение России к стратегии «принуждения к интеграции» и Москва рассчитывает воспользоваться «определенной уязвимостью Лукашенко».

Политолог отмечает, что события 2020 года в Беларуси сделали Александра Лукашенко слабее, теперь он сильнее зависит от политической и экономической поддержки России.

«На переговорах в Сочи 22 февраля Путин и Лукашенко, видимо, договорились, что Беларусь получит 3 миллиарда долларов только после подписания всех «дорожных карт». Премьер-министр Мишустин прибыл в Минск, чтобы согласовать важнейшие «карты» по унификации налогового и таможенного законодательства», - пишет Карбалевич.

Однако следует понимать, что интеграция будет идти в основном на российских условиях со всеми вытекающими отсюда проблемами, особенно для Беларуси – страны гораздо меньшего размера.