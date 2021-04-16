Рауль Кастро покинул пост главы Компартии Кубы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы генерал Рауль Кастро уходит в отставку, соответствующее заявление он сделал в ходе VIII съезда партии в Гаване.

Восьмой съезд правящей Компартии Кубы начался в пятницу в Гаване. Делегаты будут работать до 19 апреля. СМИ ранее писали, что 89-летний Кастро намерен уйти с поста руководителя Компартии.

"Генерал армии сказал, что он с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта ..., приверженных этике Революции, отождествляемых с историей и культурой нации", - приводит слова Рауля Кастро официальная газета кубинской Компартии Granma.

В понедельник пост главы Компартии перейдет преемнику Рауля Кастро. Предполагается, что им станет действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель. Вместе с тем, эксперты не исключают, что Кастро продолжит оказывать значительное влияние на политическую жизнь страны.

Кастро в 2018 году оставил посты главы госсовета и Совета министров Кубы, оставшись при этом лидером Компартии.