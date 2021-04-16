ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия закрыла въезд генпрокурору США, директору ФБР и другим чиновникам

17.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Российская Федерация запрещает въезд в страну шести нынешним и двум бывшим чиновникам США, в том числе генпрокурору, министру внутренней безопасности и директору ФБР этой страны, сообщили в МИД РФ.

Так, закрывается въезд для генерального прокурора Соединенных Штатов Мэррика Гарланда, директор Федерального бюро тюрем Майкла Карвахаля, министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, советника президента по внутренней политике, бывшего постпреда при ООН и помощника по нацбезопасности Сьюзан Райс, директора ФБР Кристофера Рэя, директора Национальной разведки Эврила Хейнса.

© Photo : Пресс-служба МИД РФ
Санкции США по плечу России – Лавров

Помимо этого, запрещен въезд бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джону Болтону и экс-директору ЦРУ Роберту Вулси. В заявлении российского МИД подчеркивается, что эти меры – ответ на санкции российских официальных лиц, которые вашингтонская администрация ввела 2 марта текущего года.

"Следующие действующие и бывшие американские высокопоставленные чиновники и деятели причастны к реализации антироссийского курса", - говорится в документе министерства.

Санкции ЕС и США

В начале марта Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России. Следом о введении против РФ санкций заявили Соединенные Штаты. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.

Новые санкции против России США ввели 15 апреля. Под их действие попали 32 физлица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. В пятницу МИД РФ объявил ответные меры.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего в списке тех, кому запрещено въезжать в РФ, восемь американских граждан – это ответ на мартовские санкции против России.
 
Новости дня
Новости политики
 
Мишустин предложил Лукашенко интегрировать налоговые системы Беларуси и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by