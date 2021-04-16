Россия закрыла въезд генпрокурору США, директору ФБР и другим чиновникам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. Российская Федерация запрещает въезд в страну шести нынешним и двум бывшим чиновникам США, в том числе генпрокурору, министру внутренней безопасности и директору ФБР этой страны, сообщили в МИД РФ.

Так, закрывается въезд для генерального прокурора Соединенных Штатов Мэррика Гарланда, директор Федерального бюро тюрем Майкла Карвахаля, министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, советника президента по внутренней политике, бывшего постпреда при ООН и помощника по нацбезопасности Сьюзан Райс, директора ФБР Кристофера Рэя, директора Национальной разведки Эврила Хейнса.

Помимо этого, запрещен въезд бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джону Болтону и экс-директору ЦРУ Роберту Вулси. В заявлении российского МИД подчеркивается, что эти меры – ответ на санкции российских официальных лиц, которые вашингтонская администрация ввела 2 марта текущего года.

"Следующие действующие и бывшие американские высокопоставленные чиновники и деятели причастны к реализации антироссийского курса", - говорится в документе министерства.

Санкции ЕС и США

В начале марта Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России. Следом о введении против РФ санкций заявили Соединенные Штаты. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.

Новые санкции против России США ввели 15 апреля. Под их действие попали 32 физлица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. В пятницу МИД РФ объявил ответные меры.