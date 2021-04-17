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Зачем Байдену встреча с Путиным? Пушков назвал три причины

17.04.2021 10:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр ― Sputnik. Российский сенатор Алексей Пушков высказался об инициативе американского лидера Джо Байдена провести двусторонний саммит с президентом России Владимиром Путиным. Комментарий политик разместил в своем Telegram-канале. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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У этого предложения Байдена есть три причины, отметил Пушков. По его мнению, в первую очередь, идея встречи лидеров связана с эскалацией конфликта в Донбассе, последствия которого могут отразиться на позициях США.

"Байден, вероятно, опасается деградации ситуации вокруг Донбасса до нового военного конфликта, в котором США не смогут воевать на стороне Украины. В свое время Киев ринулся в такой конфликт и крупно проиграл. Повторение, причем с еще худшими возможными последствиями для Украины, стало бы сильным ударом по позициям США, которого Байден стремится избежать", — полагает Пушков.

Российские вооружения и возвращение в G8

Кроме того, американский лидер осознает уязвимость своей страны перед новейшими российскими вооружениями, считает Пушков и обращает внимание на просьбу Байдена к Путину "не "перебарщивать" с ответными действиями на новые санкции США, чтобы ответ России не перекрыл ему возможность для переговоров", отмечает сенатор.

И в-третьих, по мнению сенатора, президент США видит во встрече с российским лидером возможность вернуть Россию в "мировое сообщество", но при этом Вашингтон потребует от Москвы уступок в обмен на возвращение в G8, хотя российские власти не раз заявляли, что в формате "Большой восьмерки" не заинтересованы, напомнил член Совета Федерации.

Предложение о встрече, санкции и ответ РФ

Напомним, предложение Джо Байдена о личной встрече с Владимиром Путиным на нейтральной территории было озвучено во вторник в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе американской стороны.

Спустя двое суток США объявили о новых санкциях в отношении РФ и высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. Речь идет о секторальных санкциях в отношении российского госдолга и обращения с этим долгом.

В ответ Россия в ближайшее время вышлет из страны 10 американских дипломатов и прекратит практику найма на работу в диппредставительства США граждан РФ и третьих стран. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что "американские санкции по плечу российской экономике".

 
Теги: Минск
 
 
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Основными причинами для инициативы американского лидера российский сенатор называет обострение ситуации в Донбассе, "перебор" с санкциями и контрмерами, а также...
 
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