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Зачем Байдену встреча с Путиным? Пушков назвал три причины
17.04.2021 10:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 апр ― Sputnik. Российский сенатор Алексей Пушков высказался об инициативе американского лидера Джо Байдена провести двусторонний саммит с президентом России Владимиром Путиным. Комментарий политик разместил в своем
© Sputnik / Виктор Толочко
У этого предложения Байдена есть три причины, отметил Пушков. По его мнению, в первую очередь, идея встречи лидеров связана с эскалацией конфликта в Донбассе, последствия которого могут отразиться на позициях США.
"Байден, вероятно, опасается деградации ситуации вокруг Донбасса до нового военного конфликта, в котором США не смогут воевать на стороне Украины. В свое время Киев ринулся в такой конфликт и крупно проиграл. Повторение, причем с еще худшими возможными последствиями для Украины, стало бы сильным ударом по позициям США, которого Байден стремится избежать", — полагает Пушков.
Российские вооружения и возвращение в G8
Кроме того, американский лидер осознает уязвимость своей страны перед новейшими российскими вооружениями, считает Пушков и обращает внимание на просьбу Байдена к Путину "не "перебарщивать" с ответными действиями на новые санкции США, чтобы ответ России не перекрыл ему возможность для переговоров", отмечает сенатор.
И в-третьих, по мнению сенатора, президент США видит во встрече с российским лидером возможность вернуть Россию в "мировое сообщество", но при этом Вашингтон потребует от Москвы уступок в обмен на возвращение в G8, хотя российские власти не раз заявляли, что в формате "Большой восьмерки" не заинтересованы, напомнил член Совета Федерации.
Предложение о встрече, санкции и ответ РФ
Напомним,
Спустя двое суток США объявили о
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Основными причинами для инициативы американского лидера российский сенатор называет обострение ситуации в Донбассе, "перебор" с санкциями и контрмерами, а также...
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