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Лукашенко: Беларусь готова помочь Сирии с восстановлением страны
17.04.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 апр ― Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Сирии Башара Асада и народ арабской республики с национальным праздником - Днем эвакуации, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
В Республике Беларусь твердо убеждены, что братский сирийский народ в скором времени справится с последствиями внешнего вмешательства и сможет сделать значимый шаг в деле восстановления и развития страны, говорится в поздравительном тексте белорусского президента.
"Мы готовы подставить плечо и оказать необходимое содействие в этом процессе", - подчеркивается в поздравлении.
Президент Беларуси также пожелал сирийскому коллеге "хорошего здоровья, исполнения всех планов, а дружественному народу Сирии - мира и согласия".
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Белорусский лидер выразил надежду, что Сирия в скором времени сделает "значимый шаг в деле восстановления и развития страны", и заявил о готовности "подставить...
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