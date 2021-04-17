Лукашенко: Беларусь готова помочь Сирии с восстановлением страны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр ― Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Сирии Башара Асада и народ арабской республики с национальным праздником - Днем эвакуации, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В Республике Беларусь твердо убеждены, что братский сирийский народ в скором времени справится с последствиями внешнего вмешательства и сможет сделать значимый шаг в деле восстановления и развития страны, говорится в поздравительном тексте белорусского президента.

"Мы готовы подставить плечо и оказать необходимое содействие в этом процессе", - подчеркивается в поздравлении.

Президент Беларуси также пожелал сирийскому коллеге "хорошего здоровья, исполнения всех планов, а дружественному народу Сирии - мира и согласия".