Послы Германии и Франции напомнили Макею о политзаключенных

16 апреля в Минске прошла встреча послов Германии Манфреда Хутерера и Франции Николя де Лакоста с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Они напомнили МИД о необходимости прекращения насилия в стране.

Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на французское посольство. Там также рассказали, что во время встречи послы выразили обеспокоенность правительств своих государств по поводу ситуации с правами человека в Беларуси.

«Послы напомнили о позиции ЕС о невозможности нормализации отношений до тех пор, пока не будет положен конец силовым действиям, направленным против мирных демонстрантов, пока не будут освобождены все политические заключенные и не будет начат широкий всесторонний политический диалог и, как итог, проведены новые президентские выборы», - сообщает в посольстве.

Белорусский МИД на своем сайте предоставил несколько иную версию беседы между дипломатами, рассказав, что Макей «проинформировал собеседников о ходе конституционного процесса, идущего в Беларуси, и об иных вопросах развития ситуации внутри страны. Предметно подтверждено сохранение подходов и принципов, на которых Беларусь готова выстраивать взаимодействие с западными партнерами».