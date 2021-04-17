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Послы Германии и Франции напомнили Макею о политзаключенных

17.04.2021 13:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

16 апреля в Минске прошла встреча послов Германии Манфреда Хутерера и Франции Николя де Лакоста с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Они напомнили МИД о необходимости прекращения насилия в стране.

Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на французское посольство. Там также рассказали, что во время встречи послы выразили обеспокоенность правительств своих государств по поводу ситуации с правами человека в Беларуси.

«Послы напомнили о позиции ЕС о невозможности нормализации отношений до тех пор, пока не будет положен конец силовым действиям, направленным против мирных демонстрантов, пока не будут освобождены все политические заключенные и не будет начат широкий всесторонний политический диалог и, как итог, проведены новые президентские выборы», - сообщает в посольстве.

Белорусский МИД на своем сайте предоставил несколько иную версию беседы между дипломатами, рассказав, что Макей «проинформировал собеседников о ходе конституционного процесса, идущего в Беларуси, и об иных вопросах развития ситуации внутри страны. Предметно подтверждено сохранение подходов и принципов, на которых Беларусь готова выстраивать взаимодействие с западными партнерами».

Напомним, что согласно данным Генпрокуратуры, в стране уже возбуждено более 3 тысяч уголовных дел за организацию и участие в протестах (отметим, почти плюс 600 дел за месяц). Из них более 750 случаев «осквернения сооружений и порчи имущества», около 600 фактов оскорбления представителей власти, более 300 случаев насилия или угроз в сторону силовиков.

 
Теги: Минск
 
 
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16 апреля в Минске прошла встреча послов Германии Манфреда Хутерера и Франции Николя де Лакоста с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Они...
 
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