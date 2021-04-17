Консулу Украины в Санкт-Петербурге предписано покинуть страну

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр – Sputnik. Временный поверенный в делах Украины Василий Покотило в субботу был вызван в российский МИД в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что ФСБ России накануне в пятницу задержала с поличным консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюка.

Украинский дипломат встречался с российским гражданином для того, чтобы получить информацию закрытого характера. В ФСБ рассказали, что данные сведения содержатся в базах данных правоохранительных органов.

В связи с этим было отмечено, что действия задержанного дипломата враждебны по отношению к России и несовместимы со статусом дипломата. Поэтому в отношении него будут приняты меры в соответствии с нормами международного права.

"С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - говорится в сообщении МИД РФ.