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Лукашенко анонсировал принятие принципиального решения

17.04.2021 16:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр – Sputnik. В ближайшее время будет подписан специальный документ, скорее всего декрет, рассказал президента Беларуси Александр Лукашенко журналистам после субботника, видео размещено в Telegram-канале "Пул Первого".

По его словам, принято решение, которое сейчас проходит формализацию. "Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно", - сказал белорусский лидер.

"Поэтому даже, если меня не будет (по-народному говорят "только через мой труп"), у них ничего не получится", - заявил Лукашенко.

После чего добавил, что принял решение, которое сейчас нужно формализовать. "Это будет, скорее всего, декрет президента", - уточнил он на видео.

В настоящее время в Беларуси работает Конституционная комиссия, которая готовит изменения в Основной закон республики. Белорусский лидер говорил, что настало время перераспределить полномочия между ветвями власти.

Голосование на референдуме по изменениям в Конституции пройдет одновременно с проведением выборов в местные органы власти. По информации Центризбиркома, голосование должно состояться не позднее середины января 2022 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Подробности пока не известны, но глава государства, сказал, что данное решение не позволит ничего сделать его оппонентам даже, когда его не будет.
 
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