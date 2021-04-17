Макрон в ближайшее время планирует провести переговоры с Путиным

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Накануне французский лидер принимал в Елисейском дворце президента Украины Владимира Зеленского. При этом он подтвердил приверженность Франции позиции, подразумевающей сохранение суверенитета Украины.

Эммануэль Макрон констатировал, что на пути к достижению договоренности по Донбассу существуют риски военной эскалации. Также заявил о решимости содействовать тому, чтобы Минские соглашения соблюдались в полном объеме и было достигнуто долговременное политическое урегулирование конфликта.

Президенты Франции и Украины во время переговоров в Елисейском дворце обменялись мнениями с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в режиме видеоконференции

"Вместе они констатировали, что выводы парижского саммита от 9 декабря 2019 года полностью остаются в силе и делают необходимым, чтобы Россия обязалась вместе с Украиной облегчить их реализацию. В ближайшее время президент республики проведет переговоры с президентом Путиным", - говорится в сообщении Елисейского дворца.