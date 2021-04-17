ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Макрон в ближайшее время планирует провести переговоры с Путиным

17.04.2021 18:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Накануне французский лидер принимал в Елисейском дворце президента Украины Владимира Зеленского. При этом он подтвердил приверженность Франции позиции, подразумевающей сохранение суверенитета Украины.

Эммануэль Макрон констатировал, что на пути к достижению договоренности по Донбассу существуют риски военной эскалации. Также заявил о решимости содействовать тому, чтобы Минские соглашения соблюдались в полном объеме и было достигнуто долговременное политическое урегулирование конфликта.

© Sputnik / Владимир Трефилов
Зачем Байдену встреча с Путиным? Пушков назвал три причины

Президенты Франции и Украины во время переговоров в Елисейском дворце обменялись мнениями с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в режиме видеоконференции

"Вместе они констатировали, что выводы парижского саммита от 9 декабря 2019 года полностью остаются в силе и делают необходимым, чтобы Россия обязалась вместе с Украиной облегчить их реализацию. В ближайшее время президент республики проведет переговоры с президентом Путиным", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французский лидер хочет обсудить реализацию Минских соглашений, итоги Парижского саммита для того, чтобы способствовать в разрешении украинского кризиса.
 
Новости дня
Новости политики
 
Консулу Украины в Санкт-Петербурге предписано покинуть страну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by