КГБ: Федута и Зенкович готовили госпереворот и покушение на Лукашенко

Политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью.

Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил глава КГБ Иван Тертель.

По его словам, КГБ завершил «многоступенчатую спецоперацию», которая пресекла деятельность «организованной группы террористический направленности». В эфире ОНТ также рассказали, что к организованной группе причастен глава партии БНФ Григорий Костусев.

«Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Беларуси, членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем», - сказал Тертель.

ОНТ рассказало про госпереворот

Государственное телевидение показало, как Москве задерживали Александра Федуту и Юрия Зенковича. Помогало в этом ФСБ.

Затем последовало видео их онлайн-переговоров с другими лицами, где обсуждаются планы по свержению Лукашенко, захвату объектов в Минске.

«Задача номер один у нас - устранить самого главного. Задача номер два - блокировать внутренние войска, ОМОН. Задача номер три - занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанции и телевидение, чтобы зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск - чтобы не могли подтянуть внешние войска», - говорит в кафе Зенкович.

«Сам госпереворот заговорщики наметят на лето этого года - июнь или июль. Именно тогда должны были случиться страшные события», - говорит в сюжете ОНТ голос за кадром.

Лукашенко возмутился вмешательством США

Вечером ОНТ также показало выступление Лукашенко перед журналистами после субботника. Он рассказал о покушении, которое готовилось на самого Лукашенко и его семью.

«В планах захват ребенка. Одного, второго - как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили. Мы задержали группу. Они показали, как все это планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей.

Мы по каналам соответствующим предупредили и Россию, и других, чтобы были в теме. Не дай бог - ответ будет жесточайшим. Мы их захватили в Москве. Какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали. Они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш же был этот, Федута. Потом стали шире смотреть - Костусев появился. В меньшей степени. Он в Москве не был, мы взяли его здесь. И ряд других.

Я попросил президента России, Тертель - своего коллегу. И мы их там взяли.

Хочу предупредить: не дай бог они прикоснутся к моим детям, которые вообще непричастны к этому, не дай бог не только к моим, но и к вашим - это будет страшная резня. Но меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента - не может никто дать согласие, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы.

Я скажу больше. Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос - бульканье и ни одного ответа. Дальше никто это терпеть не будет».

Ранее

Напомним, 12 апреля стало известно, что Александр Федута перестал выходить на связь . Заявление о его пропаже поступило в московскую полицию. Во вторник КГБ Беларуси подтвердило задержание Федуты. Стало известно, что его, юриста Юрия Зенковича и главу партии БНР Григория Костусева задержали по одному уголовному делу.