МИД России предупредил Чехию о последствиях высылки 18 дипломатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомнила властям Чехии о последствиях высылки российских дипломатов.

В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов. Чехию они должны покинуть в течение 48 часов.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - сказала Мария Захарова журналистам.

При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства России не стала раскрывать деталей того, как отреагируют власти страны на действия официальной Праги.

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