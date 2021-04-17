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МИД России предупредил Чехию о последствиях высылки 18 дипломатов

18.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр – Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомнила властям Чехии о последствиях высылки российских дипломатов.

В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов. Чехию они должны покинуть в течение 48 часов.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - сказала Мария Захарова журналистам.

При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства России не стала раскрывать деталей того, как отреагируют власти страны на действия официальной Праги.

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Теги: Минск
 
 
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Чешские власти в субботу анонсировали выдворение из страны российских дипломатов, что согласно сложившейся дипломатической практике получит зеркальную реакцию.
 
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