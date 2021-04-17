На семью президента Беларуси готовилось покушение - Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 апр – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовившемся покушении на его семью.

"В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали", - заявил Лукашенко.

По словам главы государства, за операцией по покушению на него и его детей стояли иностранные спецслужбы. Лукашенко предположил, что, скорее всего, это были ЦРУ, ФБР. "Не знаю, кто там из американцев работал…" – сказал он.

Но, обратил внимание Лукашенко, белорусские спецслужбы контролировали эту группу. "Обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на Президента и детей", - заявил президент.

"Меня удивляет другое. Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы", - подчеркнул белорусский президент.

Президент Беларуси рассказал, что его российский коллега Владимир Путин в разговоре с хозяином Белого дома Джо Байденом поднял вопрос о покушении, но ответа не получил.

Агентура из США

Лукашенко рассказал, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович были задержаны в Москве после его обращения к российскому коллеге Владимиру Путину.

"Из США прилетели агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали, они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли и уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще… Наш же был, Федута", - заявил он.

Затем, по слова Лукашенко, к группе присоединился лидер БНФ Григорий Костусев, но "в меньшей степени". "Он в Москве не был, мы вышли на него здесь, и ряд других", - отметил он.

"Я попросил президента России (Владимира Путина), и (глава КГБ Беларуси Иван) Тертель – своего коллегу, Сашу Бортникова, ФСБ, и мы их там взяли", - сказал Лукашенко.

Не дай бог прикоснутся к моим детям!

"Не дай бог они прикоснутся к моим детям, которые вообще непричастны к этому! Не дай бог, не только к моим, но и вашим!" – заявил он.

По словам Лукашенко, он долго терпел, "красные линии рисовал для себя".

"А сейчас мы их будем мочить так, что им мало не покажется", - предупредил он и добавил, что дальше "никто это терпеть не будет".