Карбалевич о сообщениях Лукашенко: «военный переворот» и «цветные революции» исключают друг друга

Политолог Валерий Карбалевич отмечает несколько противоречий и нестыковок в сенсационных сообщениях о вооруженном мятеже и планах убийства Лукашенко.

Свои мысли он изложил в своем телеграм-канале. По мнению Карбалевича,

1. Во все времена во всем мире военный переворот делают военные или представители спецслужб. Это какие-то военные формирования, люди с оружием. В нашем случае про военный переворот говорят абсолютно мирные люди, никак не связанные с военными: литературовед и публицист Александр Федута, американский адвокат Юрий Зенкович и лидер БНФ Григорий Костусев. Плюс американские граждане (былые белорусы) философ Александр Перепечко, тренер Павел Куложанко, психиатр Дмитрий Щигельский. На дальнем плане фигурирует Игорь Макар, но он давно уволился из МВД Беларуси, еще в середине 200-х в звании старшего лейтенанта.

В сообщениях российского ФСБ, эти заговорщики встречались в Москве с «белорусскими генералами» для обсуждения госпереворота. Почему генералы, пусть и подставные, согласились обсуждать план переворота с американским адвокатом и белорусским литературоведом? Какой-то дешевый водевиль, а не серьезный план.

2. Лукашенко говорит, что «мы выявили работу очевидно заграничных спецслужб – скорее всего ЦРУ, ФСБ». На каких основаниях? Что несколько фигурантов дела – американские граждане? Это люди абсолютно мирных профессий.

3. Видимо, чтобы нагнать страхов, появился сюжет про детей Лукашенко. В видео по ОНТ говорится про планы заговорщиков насчет «физической ликвидации президента, его семьи, детей». А сам Лукашенко говорит несколько другое: «В планах – захват ребенка, одного, другого, как получится… «посадим с погреб»… кстати, в Гомельской области и погреб подготовили». Так убить или посадить в погреб? Вот этот сюжет про детей в погребе как-то подрывает весь трагический пафос этой истории.

4. Сначала Лукашенко говорит: «Мы задержали группу» (имеются в виду заговорщиков). Потом с его слов выясняется, что «задержали несколько групп», были связи с «другими террористическими формированиями». Так вы как-то определитесь, сколько было групп.

5. В сообщении ФСБ России говорится про планы «военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов». Тут каждый тезис вызывает вопросы.

Во-первых, «военный переворот» и сценарии «цветных революций» - вещи абсолютно несовместимые. Классическая «цветная революция» - это мирная революция. Или одно или другое. А в одном флаконе – это какая-то странная нелогичная смесь.

Во-вторых, переворот как будто планировали сделать местные националисты. Ну кто же еще? Известно же, какие-то русофобы, враги интеграции с Россией. Как местные националисты из партии БНФ, как правило, интеллигенты, могут сделать военный переворот, мы задавали вопрос в п.1.

В-третьих, как же без «украинских националистов»? Их ФСБ видит на каждом шагу.

6. Еще одна нестыковка – в сроках. ОНТ сообщает, что госпереворот планировался на июнь или июль. А в сообщении ФСБ говорится, что переворот собирались произвести в Минске 9 мая во время парада Победы.

Но, вероятно, очень спешили, чтобы сообщить народу про "скрытый заговор". Если ставится задача огорошить, то тут не до чистоты жанра.