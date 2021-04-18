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Сенсация о «госперевороте»: вот что сказали сами «заговорщики»
18.04.2021 10:09 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
ОНТ скомпилировала фрагменты из разных встреч дискуссионного клуба. Обсуждения ситуации в Беларуси не имеют ничего общего с планированием госпереворота и убийства.
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По его словам, ОНТ показало несколько фрагментов из разных встреч.
«Это был открытый дискуссионный клуб, который собирался с января месяца. Состав участников конференций так же менялся. Конференции рассылались очень многим людям. На нашей дискуссионной площадке обсуждалось все то, что обсуждается на кухнях каждый вечер в любой белорусской семье: как ускорить уход Лукашенко», - пояснил Кулаженко.
По его словам, дискуссии теоретиков на этих конференциях не имеют ничего общего с подготовкой и планированием убийств и переворотов.
«Хотя сейчас провластные СМИ пытаются хоть как-то «натянуть сову на глобус» и оправдать похищение в России двух граждан Беларуси и доставку их в Минск, куда они в ближайшее время не собирались», - добавил «заговорщик».
В отрывках фрагментов на госТВ из онлайн-дискуссий нет «ни слова правды», подчеркнул Кулаженко.
«Там многие фразы вырезаны из контекста, чтобы представить информацию в свете, выгодном властям. Все можно обсудить. А вот получить деньги и заниматься планированием - совсем другое», - говорит он.
В дискуссиях участвовал и ученый Александр Перепечко, также проживающий в США. В комментарии
По его словам, такие регулярные видедискуссии ведутся уже почти полгода. Он также добавил, что отрывки некоторых из этих дискуссий публикуются на сайте
Во время этих разговоров обсуждались все возможные и невозможные варианты сценария преодоления глубокого политического кризиса в Беларуси. На вопрос, обсуждалась ли тема переворота в Беларуси во время таких онлайн-конференций, Александр Перепечко ответил утвердительно.
«Государственный переворот - главный способ избавиться от кровавой диктатуры. Было бы непрофессионально не обсуждать различные сценарии смены режима в Беларуси. Но повторяю: все можно обсудить. А вот получить деньги и заниматься планированием - совсем другое», - подчеркивает ученый.
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ОНТ скомпилировала фрагменты из разных встреч дискуссионного клуба. Обсуждения ситуации в Беларуси не имеют ничего общего с планированием госпереворота и...
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