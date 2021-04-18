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Сенсация о «госперевороте»: вот что сказали сами «заговорщики»

18.04.2021 10:09 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

ОНТ скомпилировала фрагменты из разных встреч дискуссионного клуба. Обсуждения ситуации в Беларуси не имеют ничего общего с планированием госпереворота и убийства.

Об этом сообщил TUT.BY бывший силовик Павел Кулаженко, который живет в Нью-Йорке.

По его словам, ОНТ показало несколько фрагментов из разных встреч.

«Это был открытый дискуссионный клуб, который собирался с января месяца. Состав участников конференций так же менялся. Конференции рассылались очень многим людям. На нашей дискуссионной площадке обсуждалось все то, что обсуждается на кухнях каждый вечер в любой белорусской семье: как ускорить уход Лукашенко», - пояснил Кулаженко.

По его словам, дискуссии теоретиков на этих конференциях не имеют ничего общего с подготовкой и планированием убийств и переворотов.

«Хотя сейчас провластные СМИ пытаются хоть как-то «натянуть сову на глобус» и оправдать похищение в России двух граждан Беларуси и доставку их в Минск, куда они в ближайшее время не собирались», - добавил «заговорщик».

В отрывках фрагментов на госТВ из онлайн-дискуссий нет «ни слова правды», подчеркнул Кулаженко.

«Там многие фразы вырезаны из контекста, чтобы представить информацию в свете, выгодном властям. Все можно обсудить. А вот получить деньги и заниматься планированием - совсем другое», - говорит он.

В дискуссиях участвовал и ученый Александр Перепечко, также проживающий в США. В комментарии «Радыё Свабода» он заявил, что удивлен тому факту, что разговоры между ним и его коллегами по Zoom стали поводом для громких заявлений о терроризме.

По его словам, такие регулярные видедискуссии ведутся уже почти полгода. Он также добавил, что отрывки некоторых из этих дискуссий публикуются на сайте geostrategy.info.

Во время этих разговоров обсуждались все возможные и невозможные варианты сценария преодоления глубокого политического кризиса в Беларуси. На вопрос, обсуждалась ли тема переворота в Беларуси во время таких онлайн-конференций, Александр Перепечко ответил утвердительно.

«Государственный переворот - главный способ избавиться от кровавой диктатуры. Было бы непрофессионально не обсуждать различные сценарии смены режима в Беларуси. Но повторяю: все можно обсудить. А вот получить деньги и заниматься планированием - совсем другое», - подчеркивает ученый.

Ранее

Напомним, 12 апреля стало известно, что Александр Федута перестал выходить на связь. Заявление о его пропаже поступило в московскую полицию. Во вторник КГБ Беларуси подтвердило задержание Федуты. Стало известно, что его, юриста Юрия Зенковича и главу партии БНР Григория Костусева задержали по одному уголовному делу.

17 апреля ОНТ показало сюжет, где гововорится, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович при поддержке американских спецслужб готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. Сам Лукашенко рассказал, что в Гомельской области был подготовлен погреб, куда враги планировали посадить его детей.

Политолог Валерий Карбалевич нашел в сообщениях КГБ, ОНТ и Александра Лукашенко сразу несколько противоречий.

 
Теги: Минск
 
 
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ОНТ скомпилировала фрагменты из разных встреч дискуссионного клуба. Обсуждения ситуации в Беларуси не имеют ничего общего с планированием госпереворота и...
 
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