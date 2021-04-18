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Где любит отдыхать Путин, рассказал Песков
18.04.2021 14:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр – Sputnik. Владимир Путин действительно любит Сибирь. Именно поэтому он и предпочитает уединяться там на несколько дней, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Путин, видимо, "прикипел душой к Сибири". С другой стороны, он часто бывает на Дальнем Востоке, любит Сочи и Крым, добавил Песков.
"Поэтому в этом плане у него пристрастия по широкой географии, но действительно на несколько дней предпочитает все-таки уединяться в Сибири, действительно так", – сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".
Напомним, Путин
© Sputnik / Алексей Дружинин
Одной из самых ярких считается двухдневная поездка Путина в Сибирь в августе 2017 года. Тогда он побывал в труднодоступной тайге, рыбачил на каскаде горных озер, купался и ходил по горным рекам на моторных лодках.
В 2014 году в свой день рождения Путин впервые взял выходной и также улетел в сибирскую тайгу, где прошел по горам около девяти километров.
В 2019-м, за несколько дней до 67-летия, российский лидер также был в тайге. Там, по словам Пескова, Путин "наслаждался осенней природой".
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По словам пресс-секретаря президента России, Путина отговаривают от опасных путешествий, но он "последователен в этих хобби".
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