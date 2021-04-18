Россия увидела американский след в высылке дипломатов из Чехии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 апр – Sputnik. Москва выразила Праге решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов и примет ответные меры, говорится в заявлении МИД РФ в воскресенье.

"Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами", – сообщается в документе.

Взрыв в Чехии. Причем здесь Россия?

Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин в 2014 году. Глава чешского МИД Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны уехать в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать российских дипломатов, заявила, что Чехии хорошо известно, что за этим последует. При этом Захарова не стала раскрывать деталей того, как отреагируют власти страны на действия официальной Праги.

В воскресенье МИД России сообщил, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице "являются абсурдными, голословными и надуманными".

"Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами", – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Американский след

В МИДе также добавили, что высылка дипломатов из Чехии стала продолжением серии антироссийских акций, и в этом нельзя не видеть также американский след.

"В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", – отметили в МИД РФ.

Напомним, президент США Джо Байден в четверг подписал указ о введении новых санкций против России. Они вводятся против 32 российских физлиц и организаций. Вашингтон высылает 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Рестрикции США против Москвы будут направлены и в отношении российского суверенного долга. В Штатах рассчитывают, что санкции против госдолга скажутся на росте ВВП РФ, инфляции и рынке в целом, а также вынудят российские власти тратить резервы.

Россия на следующий день после введения новых санкций США объявила о своих ответных мерах: из страны высылают 10 американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Кроме того, Москва вводит персональные санкции против чиновников из администрации, как бывших, так и действующих, и рекомендует американскому послу уехать в Вашингтон на консультации.

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