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Россия увидела американский след в высылке дипломатов из Чехии
18.04.2021 15:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр – Sputnik. Москва выразила Праге решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов и примет ответные меры, говорится в заявлении МИД РФ в воскресенье.
"Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами", – сообщается в документе.
Взрыв в Чехии. Причем здесь Россия?
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил в субботу, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин в 2014 году. Глава чешского МИД Ян Гамачек заявил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны уехать в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Праги выслать российских дипломатов, заявила, что Чехии
В воскресенье МИД России сообщил, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице "являются абсурдными, голословными и надуманными".
"Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами", – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Американский след
В МИДе также добавили, что высылка дипломатов из Чехии стала продолжением серии антироссийских акций, и в этом нельзя не видеть также американский след.
"В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", – отметили в МИД РФ.
Напомним, президент США Джо Байден в четверг подписал указ о введении новых санкций против России. Они вводятся против 32 российских физлиц и организаций. Вашингтон высылает 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Рестрикции США против Москвы будут направлены и в отношении российского суверенного долга. В Штатах рассчитывают, что санкции против госдолга скажутся на росте ВВП РФ, инфляции и рынке в целом, а также вынудят российские власти тратить резервы.
© Sputnik / Эдуард Эрбен
Россия на следующий день после введения новых санкций США объявила о своих ответных мерах: из страны высылают 10 американских дипломатов, оставшимся не разрешат больше свободно перемещаться по стране. Кроме того, Москва вводит персональные санкции против чиновников из администрации, как бывших, так и действующих, и рекомендует американскому послу уехать в Вашингтон на консультации.
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Власти Чехии заподозрили российские спецслужбы в причастности к взрыву семилетней давности, из-за чего теперь высылают 18 сотрудников посольства РФ.
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