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Госдеп отреагировал на сообщения об участии США в заговоре против Лукашенко
18.04.2021 17:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр - Sputnik. США отрицают причастность к сговору с целью убийства президента Беларуси Александра Лукашенко, заявил представитель госдепартамента.
"Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его собственные заявления в СМИ. Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда", – сказал представитель госдепа.
США готовы оказать консульскую помощь американскому гражданину, задержанному по подозрению в подготовке переворота в Беларуси, заявил представитель госдепа
Покушение на семью Лукашенко
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович были задержаны в Москве после его обращения к российскому коллеге Владимиру Путину.
Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, в Москве были
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В США заявили, что видели сообщения о предполагаемом заговоре против президента Беларуси.
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