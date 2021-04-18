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Госдеп отреагировал на сообщения об участии США в заговоре против Лукашенко

18.04.2021 17:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 апр - Sputnik. США отрицают причастность к сговору с целью убийства президента Беларуси Александра Лукашенко, заявил представитель госдепартамента.

"Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его собственные заявления в СМИ. Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда", – сказал представитель госдепа.

США готовы оказать консульскую помощь американскому гражданину, задержанному по подозрению в подготовке переворота в Беларуси, заявил представитель госдепа РИА Новости.

Покушение на семью Лукашенко

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовившемся покушении на его семью. По словам главы государства, за операцией по покушению на него и его детей стояли иностранные спецслужбы. Лукашенко предположил, что, скорее всего, это были ЦРУ, ФБР. "Не знаю, кто там из американцев работал…" – сказал он. 

Лукашенко рассказал, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович были задержаны в Москве после его обращения к российскому коллеге Владимиру Путину.

Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Беларуси юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.

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Теги: Минск
 
 
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В США заявили, что видели сообщения о предполагаемом заговоре против президента Беларуси.
 
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