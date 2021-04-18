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А. Лукашенко рассказал о готовившемся на него и сыновей покушении

18.04.2021 18:42 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Накануне стало известно, что Комитет госбезопасности пресек попытку покушения на Президента и его сыновей и подготовку вооруженного мятежа в Беларуси.

Такие планы вынашивала группа, в которую входили белорусские и иностранные граждане не без участия американских спецслужб. События были запланированы на июнь-июль этого года. Александр Лукашенко жестко высказался об этом факте.

А. Лукашенко рассказал о готовившемся на него и сыновей покушении

 
Подразделение антитеррора Комитета госбезопасности вовремя изобличило заговорщиков и пресекло их замыслы. Вооруженный мятеж у заговорщиков получил кодовое название "Тишина". Одним из участников встреч был Александр Федута. Главный организатор - Юрий Зенкович, который долго проживал в Соединенных Штатах. Он заявлял, что в случае провала за него готов заступиться Госдепартамент США. Среди участников встречи были лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, находящийся за рубежом оппозиционер Игорь Макар и другие.

А. Лукашенко рассказал о готовившемся на него и сыновей покушении

В эфире показаны записи обсуждения планов преступления. Четкая схема действий, пошаговые инструкции, подбор исполнителей. В своих обсуждениях они были вполне конкретными. Готовили самый настоящий переворот и физическое устранение Президента и его детей. Между собой они называли себя ГКЧП, хунтой, т.е. фактически понимали, на что идут. Под этот сценарий шло и финансирование из-за рубежа.


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Уже установлено, что группа поддерживала тесные связи и с другими террористическими формированиями. Были заготовлены как минимум три сценария захвата власти с обязательным силовым воздействием.

 
 
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Накануне стало известно, что Комитет госбезопасности пресек попытку покушения на Президента и его сыновей и подготовку вооруженного мятежа в Беларуси. Такие...
 
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