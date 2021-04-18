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Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата
19.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр - Sputnik. Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, соответствующее заявление вечером в воскресенье сделал МИД РФ.
Им надлежит покинуть российскую столицу до конца понедельника, 19 апреля.
В официальном заявлении российского МИД отмечается: "Москва заявила решительный протест из-за высылки российских дипломатов".
Вечером в воскресенье в МИД России был вызван чешский посол Витезслав Пивонька.
Из-за чего разгорелся дипломатический скандал
Накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Власти обвинили дипломатов в работе на российские спецслужбы. В ответ на это Захарова заявила, что Чехии "хорошо известны последствия подобных фокусов".
Кроме того, в субботу чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Как утверждают местные СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину. Гамачек намерен обсудить "дело Врбетице" в понедельник на встрече глав МИД ЕС.
Полиция Чехии также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Москва выразила Праге решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов и заявила, что будут приняты ответные меры. Как указали в МИД, в действиях Праги "нельзя не видеть также
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Представителям чешской дипмиссии в Москве надлежит покинуть российскую столицу до конца понедельника, 19 апреля.
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