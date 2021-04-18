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Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата

19.04.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 апр - Sputnik. Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, соответствующее заявление вечером в воскресенье сделал МИД РФ.

Им надлежит покинуть российскую столицу до конца понедельника, 19 апреля.

В официальном заявлении российского МИД отмечается: "Москва заявила решительный протест из-за высылки российских дипломатов".

Вечером в воскресенье в МИД России был вызван чешский посол Витезслав Пивонька. 

 

Из-за чего разгорелся дипломатический скандал

Накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Власти обвинили дипломатов в работе на российские спецслужбы. В ответ на это Захарова заявила, что Чехии "хорошо известны последствия подобных фокусов".

Кроме того, в субботу чешский премьер Андрей Бабиш сообщил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Как утверждают местные СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину. Гамачек намерен обсудить "дело Врбетице" в понедельник на встрече глав МИД ЕС.

Полиция Чехии также объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Москва выразила Праге решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов и заявила, что будут приняты ответные меры. Как указали в МИД, в действиях Праги "нельзя не видеть также американский след". В ведомстве подчеркнули, что решение о выдворении дипломатов принято "под голословными и надуманными предлогами" о причастности российских спецслужб к взрыву на военных складах в Врбетице в 2014 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Представителям чешской дипмиссии в Москве надлежит покинуть российскую столицу до конца понедельника, 19 апреля.
 
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