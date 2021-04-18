Конституционная комиссия не приняла предложение ограничить возраст избирателей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 апр – Sputnik. Конституционная комиссия не поддержала инициативу введения возрастного ценза в избирательном праве, заявила в эфире СТВ заместитель председателя Конституционного суда Беларуси Наталья Карпович.

Предполагалось, что право голосовать на выборах получат граждане от 20 до 70 лет. По словам Карпович, практически все члены комиссии высказали мнение, что менять часть 1 статьи 64 Конституции (согласно ей избирательное право принадлежит гражданам с 18 лет), не нужно.

"Никаких оснований для введения ограничений не имеется", – пояснила зампредседателя Конституционного суда.

Она добавила, что предложение о возрастном цензе не являлось предметом конкретного рассмотрения.

"Предложения оцениваются с точки зрения того, насколько они отвечают интересам и перспективам развития нашего общества. Как они будут, например, в сфере избирательной укреплять гражданское согласие, способствовать стабильности развития нашего общества", – отметила Карпович.

По ее словам, предложения в комиссию поступают самые разные, например, касающиеся конкретизации статуса политических партий как участников избирательного процесса.

Кто входит в комиссию

Согласно указу, подписанному Александром Лукашенко 16 марта, в состав конституционной комиссии вошли 36 человек. Руководит работой комиссии председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Его заместители - председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова.

В состав комиссии также вошли сенаторы Олег Руммо, Татьяна Рунец, Сергей Сивец, депутаты Светлана Любецкая, Игорь Марзалюк и Валентин Семеняко.

Вырабатывать предложения по изменению Конституции в составе комиссии будут также представители органов местного самоуправления, финансового сектора экономики, науки и образования, сферы культуры и спорта.