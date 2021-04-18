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Вопросы двусторонней повестки Президент Беларуси обсудил с главой российского правительства
19.04.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTК работе по сближению позиций готовы Минск и Москва. Вопросы двусторонней повестки в конце рабочей недели Президент обсудил с главой российского правительства. Представительная делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным по поручению Владимира Путина в пятницу прилетела в Минск. Пакет предложений по углублению интеграции в высокой степени готовности. Руку на пульсе держат лично президенты. Александр Лукашенко рассказал о предстоящем графике переговоров на высшем уровне.
Тема интеграции в экономической сфере - приоритетный вопрос двусторонней повестки и визита российского премьера. Обсудили возможность единых подходов к налоговой системе двух стран, возобновление транспортного сообщения между Беларусью и Россией. Активные контакты страны поддерживают в промышленности, энергетике и строительстве.
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К работе по сближению позиций готовы Минск и Москва. Вопросы двусторонней повестки в конце рабочей недели Президент обсудил с главой российского правительства....
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