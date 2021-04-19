Источник материала: Sputnik Беларусь

Политика Пономарева: люди с узкой картиной мира превращаются в "слепых" агентов

Западные спецслужбы традиционно успешно используют "вывихи" критического мышления, носителями которых является часть нашей молодежи и интеллигенции, превращая этих людей, по сути, в своих "слепых агентов", об этом рассуждает известный политический эксперт, профессор МГИМО Елена Пономарева.

"Слепые агенты" ― это люди с очень узкой картиной мира, но активные в организационном и гражданском смыслах. Отсутствие необходимых знаний и социальной чистоплотности превращает их в полезных идиотов для деструкторов. И последнее: нельзя путать "слепых агентов" со "спящими". Последние ― это прямая закладка спецслужб. Часто долгоиграющая. Спящие ― это специально обученные люди, внедренные в разные сферы государства с далеко отложенными целями", ― сказала Пономарева.

По мнению эксперта, еще большую ценность для вербовки представляют работники "идеологического фронта" ― журналисты, ученые, публицисты, а теперь и блогеры, относящие себя к интеллигенции.

Именно энергия "слепых" агентов, направленная не на прямую борьбу с различными негативными явлениями в нашем обществе, а на борьбу с системой, очень "помогла" развалить СССР, добавляет эксперт.

Комментарий доктора политических наук, профессора Елены Пономаревой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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